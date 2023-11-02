كرة يد - بمشاركة الأهلي.. الاتحاد السعودي يطرح تذاكر كأس العالم للأندية

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 10:53

كتب : محمد سمير

فريق الأهلي - كرة يد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد موعد وطريقة حجز تذاكر كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) والمقرر إقامتها في الدمام بمشاركة الأهلي.

وتستضيف مدينة الدمام السعودية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري.

وكشف الاتحاد السعودي عن طرح التذاكر، اليوم الخميس في تمام الخامسة مساء بتوقيت السعودية (الرابعة مساء بتوقيت مصر).

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ويفتتح فريق الأهلي مبارياته بمواجهة النور السعودي في تمام الثالثة من عصر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة.

لمعرفة كافة تفاصيل حجز تذاكر البطولة من هنا.

ويمثل الأهلي قارة إفريقيا بصفته بطل السوبر الإفريقي لكرة اليد كما تشارك أربعة أندية عربية أخرى وهم الخليج والنور من السعودية والكويت الكويتي والنجمة البحريني.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" عن وقوع الأهلي في مجموعة قوية رفقة برشلونة البطل التاريخي للمسابقة والنور السعودي.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى نصف النهائي بينما يلعب أصحاب المركز الثاني على الترتيب من الخامس إلى الثامن وأخيرا أصحاب المركز الثالث للمنافس على المراكز من التاسع إلى الثاني عشر.

وتستضيف السعودية منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - برشلونة الإسباني - النور السعودي.

المجموعة الثانية: فوكس برلين الألماني - الكويت الكويتي - سان فرناندو الأرجنتيني.

المجموعة الثالثة: ماجديبورج الألماني - الخليج السعودي - جامعة كوينزلاند الأسترالي.

المجموعة الرابعة: كيلسي البولندي - النجمة البحريني - سان فرانسيسكو الأمريكي.

ويصطدم الأهلي ببرشلونة في المجموعة الأولى، ويعتبر الفريق الإسباني البطل التاريخي للمسابقة برصيد 5 ألقاب من سبعة نهائيات.

ولم يغب برشلونة عن نهائي كأس العالم للأندية في الخمس نسخ الأخيرة، وخسر الفريق الكتالوني آخر لقبين.

وكانت آخر مرة يغيب برشلونة فيها عن النهائي بنسخة 2016 في قطر.

وجنبت القرعة وقوع فرق من نفس القارة في مجموعة واحدة مما جعل حظوظ الأهلي في التواجد رفقة أحد ناديي برشلونة أو فوكس برلين أصحاب المستوى الثالث في القرعة.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

وحقق الأهلي المركز الرابع في النسخة الماضية، بينما أفضل مركز حققه الفريق بنسخة 2007 عندما حصد الوصافة.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته في كأس العالم لكرة اليد ضد فريق النور السعودي يوم 7 نوفمبر في تمام الرابعة مساء.

بينما يلعب الأهلي مباراته الثانية ضد برشلونة يوم 9 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر.

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