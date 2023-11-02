"ليست رسالة سياسية".. أنس جابر تعلن تبرعها بجزء من الجوائز المالية لـ الفلسطينيين

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 10:15

كتب : FilGoal

أنس جابر في نهائي ويمبلدون 2023

أعلنت التونسية أنس جابر لاعبة التنس والمصنفة السابعة على العالم التبرع بجزء من القيمة الجوائز المالية لمساعدة الفلسطينيين.

وتشارك أنس في بطولة كانكون للتنس والتي تقام في المكسيك.

وظهرت أنس متأثرة خلال إلقاء كلمتها وسط دعم جماهيري فقالت: "أنا سعيدة للغاية للفوز لكنني لست سعيدة جدا مؤخرا، الوضع الذي يجري في العالم لا يجعلني سعيدة، أنا أشعر... أنا آسفة (تظهر باكية)".

أخبار متعلقة:
تنس - "سأعود يوما للفوز بتلك البطولة".. أُنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون للمرة الثانية تواليا تنس - أنس جابر تتأهل لـ نهائي ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي تنس - أنس جابر تقصي حاملة اللقب وتتأهل لنصف نهائي ويمبلدون تنس - بياتريز مايا تنهي حلم أنس جابر في رولان جاروس

وأضافت "من الصعب رؤية الأطفال والرضع يموتون كل يوم، هذا يفطر القلب، قررت التبرع بجزء من الجوائز المالية لمساعدة الفلسطينيين".

وأتمت "لا يمكنني أن أكون سعيدة بهذا الفوز، هذه ليست رسالة سياسية، إنها إنسانية، أريد السلام في هذا العالم، هذا كل ما في الأمر".

وتوفقت أنس على التشيكية مارسيتا فوندوروسوفا بشوطين دون مقابل بنتيجة 6-4 و6-3.

وتحتل أنس المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من فوز وهزيمة.

وتحتاج أنس للفوز في الجولة الأخيرة ضد البولندية إجا سياتيك التي تتصدر ترتيب المجموعة.

فلسطين تنس أنس جابر
نرشح لكم
#السهرة_الرياضية – فتيات يتمردن على العادات والتقاليد في أفغانستان بممارسة الرياضة كاراتيه - ذهبية و4 برونزيات لأبطال وادي دجلة في بطولة العالم كرة يد - بسبب كأس العالم للأندية.. منتخب السعودية يعفي لاعبي الخليج والنور من المعسكر الأكثر تتويجا.. جنوب إفريقيا تحصد لقب كأس العالم لـ الرجبي للمرة الرابعة بعد إدراج كرة العلم في الأولمبياد.. موقف منتخب مصر من المشاركة كرة يد - رد هشام نصر على بيان الاتحاد الدولي بشأن قرار المحكمة الرياضية اسكواش - طارق مؤمن يواجه فارس دسوقي في نصف نهائي بطولة قطر كرة طائرة - الأهلي يدعم صفوف السيدات بـ أورليا إيباتومبو
أخر الأخبار
تين هاج: أتحمل مسؤولية ما يحدث.. وعلينا الوقوف سويا 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"ليست رسالة سياسية".. أنس جابر تعلن تبرعها بجزء من الجوائز المالية لـ الفلسطينيين 34 دقيقة | رياضات أخرى
قرعة الرابطة الإنجليزية - ليفربول ضد وست هام.. ونيوكاسل أمام تشيلسي بربع النهائي 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - مصطفى شلبي وعبد الشافي خارج حسابات الزمالك أمام زد 10 ساعة | الكرة المصرية
مسرح الكوابيس يشهد ثلاثية جديدة.. نيوكاسل يدمر مانشستر يونايتد ويجرده من لقبه 10 ساعة | الكرة الأوروبية
فرانكفورت يتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا.. ومفاجأة بخروج بايرن ميونيخ 10 ساعة | الكرة الأوروبية
موعد خضوع نيمار لجراحة الرباط الصليبي 10 ساعة | أمريكا
خبر في الجول - عودة لاعبي الأهلي لمقر النادي بعد وداع الدوري الإفريقي 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 4 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"