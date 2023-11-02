"ليست رسالة سياسية".. أنس جابر تعلن تبرعها بجزء من الجوائز المالية لـ الفلسطينيين

أعلنت التونسية أنس جابر لاعبة التنس والمصنفة السابعة على العالم التبرع بجزء من القيمة الجوائز المالية لمساعدة الفلسطينيين.

وتشارك أنس في بطولة كانكون للتنس والتي تقام في المكسيك.

وظهرت أنس متأثرة خلال إلقاء كلمتها وسط دعم جماهيري فقالت: "أنا سعيدة للغاية للفوز لكنني لست سعيدة جدا مؤخرا، الوضع الذي يجري في العالم لا يجعلني سعيدة، أنا أشعر... أنا آسفة (تظهر باكية)".

وأضافت "من الصعب رؤية الأطفال والرضع يموتون كل يوم، هذا يفطر القلب، قررت التبرع بجزء من الجوائز المالية لمساعدة الفلسطينيين".

وأتمت "لا يمكنني أن أكون سعيدة بهذا الفوز، هذه ليست رسالة سياسية، إنها إنسانية، أريد السلام في هذا العالم، هذا كل ما في الأمر".

Ons Jabeur says she’s donating a portion of her prize money to Palestine: “I am very happy with the win but I haven't been very happy lately. The situation in the world doesn't make me happy... I feel like… I am sorry. It’s very tough seeing children & babies dying every day.… pic.twitter.com/fVBz9McSjU — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 2, 2023

وتوفقت أنس على التشيكية مارسيتا فوندوروسوفا بشوطين دون مقابل بنتيجة 6-4 و6-3.

وتحتل أنس المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من فوز وهزيمة.

وتحتاج أنس للفوز في الجولة الأخيرة ضد البولندية إجا سياتيك التي تتصدر ترتيب المجموعة.