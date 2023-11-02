خبر في الجول - مصطفى شلبي وعبد الشافي خارج حسابات الزمالك أمام زد

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 00:23

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى شلبي - أحمد توفيق - بيراميدز - الزمالك

خرج ثنائي الزمالك مصطفى شلبي ومحمد عبد الشافي من حسابات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق.

ويلعب الزمالك أمام زد مساء الجمعة ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مصطفى شلبي خرج من حسابات الجهاز الفني لمواجهة زد في ظل خضوعه لبرنامج تأهيلي من الإصابة بعد تعرضه لكدمة خلال مواجهة إنبي بالجولة الماضية.

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ورغم شعور مصطفى سلبي بتحسن إلا أن الجهاز الفني يفضل عدم المخاطرة باللاعب وتجهيزه لمباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، خاصة أن الكدمة جاءت في نفس موضع إصابة اللاعب السابقة التي تعرض لها نهاية الموسم الماضي.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز يوم 8 نوفمبر ضمن نصف نهائي كأس مصر.

كما علم FilGoal.com أن محمد عبد الشافي لاعب الفريق المخضرم بات خارج حسابات الجهاز الفني لمواجهة زد.

ومن المقرر عودة عبد الشافي للتدريبات ستكون بعد مباراة زد بعد تحسن حالته بسبب الإجهاد في العضلة الخلفية، وسيتم تجهيزه لمباراة بيراميدز أيضا.

وتلقى الزمالك خسارته الأولى في الموسم بالهزيمة من إنبي 2-1 وتوقف رصيده عند 8 نقاط ظل بها في المركز الرابع.

فيما نادي ود في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.

الزمالك نادي زد مصطفى شلبي
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