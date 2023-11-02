مسرح الكوابيس يشهد ثلاثية جديدة.. نيوكاسل يدمر مانشستر يونايتد ويجرده من لقبه

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 00:14

كتب : FilGoal

ميجيل ألميرون - نيوكاسل ومانشستر يونايتد

تلقى مانشستر يونايتد ثلاثية جديدة في ملعبه فبعد واحدة من مانشستر سيتي في الدربي تلك المرة من نيوكاسل.

وهُزم يونايتد في ملعبه أولد ترافورد الملقب بمسرح الأحلام، مساء أمس الأربعاء بثلاثية دون رد في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

افتتح ميجيل ألميرون أهداف المباراة في الدقيقة 28.

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وأضاف لويس هال الهدف الثاني للفريق الملقب بجيوش المدينة في الدقيقة 36.

وأتم جو ويلوك ثلاثية نيوكاسل في الدقيقة 60.

وثأر نيوكاسل من هزيمته في نهائي الموسم الماضي من البطولة ذاتها من يونايتد بهدفين دون رد في ملعب ويمبلي ليجرده من لقبه.

ولم يسبق لنيوكاسل أن توج بتلك البطولة في تاريخه أبدا فيما كان خسر النهائي عامي 1976 و2023.

أما مانشستر يونايتد فهو ثالث أكثر المتوجين بها بواقع ست مرات خلف ليفربول ومانشستر سيتي صاحبي التسعة والثمانية ألقاب على التوالي.

وخلال الموسم الجاري خاض مانشستر يونايتد 15 مباراة في كل البطولات فاز في سبعة لقاءات وهُزم في ثمانية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها يونايتد ثماني مباريات من أول 15 منذ موسم 1962-1963.

وخسر يونايتد أول خمس مباريات على أرضه من أصل 10 منذ موسم 1930-1931.

وللمرة الأولى يخسر يونايتد مباراتين متتاليتين في ملعبه بثلاثية منذ عام 1962.

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