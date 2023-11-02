مسرح الكوابيس يشهد ثلاثية جديدة.. نيوكاسل يدمر مانشستر يونايتد ويجرده من لقبه

تلقى مانشستر يونايتد ثلاثية جديدة في ملعبه فبعد واحدة من مانشستر سيتي في الدربي تلك المرة من نيوكاسل.

وهُزم يونايتد في ملعبه أولد ترافورد الملقب بمسرح الأحلام، مساء أمس الأربعاء بثلاثية دون رد في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

افتتح ميجيل ألميرون أهداف المباراة في الدقيقة 28.

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GOAL!



Tino Livaramento does fantastically well to dispossess Garnacho and then lead the counter before laying in Miguel Almiron!



"Pretty pathetic from Mason Mount"#beINSPORTS #MUNNEW #NUFC pic.twitter.com/GRj4kS5BJD — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 1, 2023

وأضاف لويس هال الهدف الثاني للفريق الملقب بجيوش المدينة في الدقيقة 36.

وأتم جو ويلوك ثلاثية نيوكاسل في الدقيقة 60.

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GOAL!



Man Utd lost 3-0 at Old Trafford last weekend and that is the scoreline tonight too after Joe Willock waltzes through their defence and places home.#beINSPORTS #NUFC #MUNNEW pic.twitter.com/IcXYapMU2c — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 1, 2023

وثأر نيوكاسل من هزيمته في نهائي الموسم الماضي من البطولة ذاتها من يونايتد بهدفين دون رد في ملعب ويمبلي ليجرده من لقبه.

ولم يسبق لنيوكاسل أن توج بتلك البطولة في تاريخه أبدا فيما كان خسر النهائي عامي 1976 و2023.

أما مانشستر يونايتد فهو ثالث أكثر المتوجين بها بواقع ست مرات خلف ليفربول ومانشستر سيتي صاحبي التسعة والثمانية ألقاب على التوالي.

وخلال الموسم الجاري خاض مانشستر يونايتد 15 مباراة في كل البطولات فاز في سبعة لقاءات وهُزم في ثمانية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها يونايتد ثماني مباريات من أول 15 منذ موسم 1962-1963.

وخسر يونايتد أول خمس مباريات على أرضه من أصل 10 منذ موسم 1930-1931.

وللمرة الأولى يخسر يونايتد مباراتين متتاليتين في ملعبه بثلاثية منذ عام 1962.