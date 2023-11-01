فرانكفورت يتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا.. ومفاجأة بخروج بايرن ميونيخ

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 23:59

كتب : FilGoal

عمر مرموش أمام بوروسيا دورتموند

تأهل إينتراخت فرانكفورت إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا بعد التغلب على فيكتوريا كولن.

وتغلب فرانكفورت على فيكتوريا كولن بهدفين دون مقابل ضمن منافسات دور الـ32.

وشارك عمر مرموش مع فرانكفورت في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

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وافتتح التونسي إلياس سخيري التسجيل في الدقيقة الرابعة عشر بينما سجل أنسجار كنوف هدف قتل اللقاء في آخر دقيقة من المباراة.

وودع بايرن ميونيخ المسابقة من دور الـ32 في مفاجأة كبرى بالخسارة من ساربروكين أحد فرق الدرجة الثالثة.

وخسر بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف واحد، وافتتح البافاري التسجيل عن طريق توماس مولر في الدقيقة 16.

وتعادل ساربروكين في الدقيقة 46 من الشوط الأول بهدف عن طريق سوتيمير، بينما سجل جوس هدفا قاتلا في الدقيقة 96.

ويصارع ساربروكين على الهبوط في الدرجة الثالثة إذ يحتل المركز الخامس عشر.

وكان لايبزيج حامل لقب النسخة الماضية قد ودع أمس بالخسارة من فولفسبورج بهدف دون مقابل.

وتقام قرعة ثمن نهائي كأس ألمانيا يوم الأحد المقبل، بينما تقام المباريات يومي 5 و6 ديسمبر المقبل.

وتأهل ستة فرق فقط من الدوري الألماني "بوندزليجا" إلى ثمن النهائي وهو العدد الأقل من الدوري في تاريخ مسابقة كأس ألمانيا.

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