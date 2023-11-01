موعد خضوع نيمار لجراحة الرباط الصليبي

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 23:53

كتب : FilGoal

إصابة نيمار - البرازيل

كشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، موعد خضوع قائدة نيمار دا سيلفا للجراحة بعد إصابته القوية في الركبة.

وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى خلال مشاركته مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

وأعلن الاتحاد البرازيلي خضوع نيمار لعملية جراحية يوم الخميس في مستشفى "مايتر دي" في جنوب شرقي مدينة بيللو أوريزونتي في البرازيل على يد طبيب المنتخب رودريجو لازمار.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - عودة لاعبي الأهلي لمقر النادي بعد وداع الدوري الإفريقي رائعة نونيز تنقذ ليفربول من فخ بورنموث وتطير به لربع نهائي كأس الرابطة أجندة الأهلي في نوفمبر - 3 مباريات محلية وإفريقية.. وربما العدد يزداد سخرية القدر وصفر أهداف متوقعة.. وست هام يقصي أرسنال من كأس الرابطة بثلاثية

وسيغيب نيمار لفترة عن الملاعب من المتوقع أن تصل إلى 6 أشهر على الأقل، ومن ضمنها المباراتان المقبلتان لمنتخب بلاده أمام كولومبيا والغريم التقليدي الأرجنتين في نوفمبر الجاري.

وخرج نيمار متأثرا بإصابته في المباراة التي خسرها المنتخب البرازيلي أمام أوروجواي 0-2 ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد اصطدامه بلاعب وسط الفريق المنافس نيكولاس دي لا كروس.

وتعرض الهلال بعدما انتهى موسم نجمه البرازيلي الذي يخوض موسمه الأول مع متصدر الدوري السعودي قادما من باريس سان جيرمان.

وسجل نيمار هدفا ويحدا مع الهلال في شباك نساجي الإيراني ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

نيمار منتخب البرازيل الهلال السعودي
نرشح لكم
إنتر ميامي يعلن إلغاء جولته الصينية بسبب ظروف غير متوقعة ميسي يرد على خبر بشأن "بحث كيفية تكريمه من برشلونة" نادي بالستينو يدعو الجماهير لمسيرة من أجل فلسطين رئيس البرازيل: ميسي يجب أن يكون قدوة للاعبينا.. المحترف ملتزم ولا يذهب للحفلات ميسي: أريد تقاسم الكرة الذهبية مع زملائي في الأرجنتين.. ولا أعرف إذا كان أمامي الكثير في كرة القدم الكرة الذهبية - الرقصة الثامنة والأخيرة.. ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم هل صوت لـ صلاح؟ ممثل الشرق الأوسط يكشف لـ في الجول تصويته في الكرة الذهبية تقرير كولومبي: اختطاف والدي لويس دياز.. والإفراج عن والدته
أخر الأخبار
فرانكفورت يتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا.. ومفاجأة بخروج بايرن ميونيخ 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
موعد خضوع نيمار لجراحة الرباط الصليبي 17 دقيقة | أمريكا
خبر في الجول - عودة لاعبي الأهلي لمقر النادي بعد وداع الدوري الإفريقي 19 دقيقة | الكرة المصرية
رائعة نونيز تنقذ ليفربول من فخ بورنموث وتطير به لربع نهائي كأس الرابطة 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
أجندة الأهلي في نوفمبر - 3 مباريات محلية وإفريقية.. وربما العدد يزداد 39 دقيقة | الدوري المصري
سخرية القدر وصفر أهداف متوقعة.. وست هام يقصي أرسنال من كأس الرابطة بثلاثية 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
عامر حسين لـ في الجول: الأهلي يواجه المقاولون السبت.. وموعد تحديد المؤجلات 52 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: الفريق الأفضل خرج.. ولا يوجد فريق في العالم يفوز بكل المباريات والألقاب 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 4 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"