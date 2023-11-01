موعد خضوع نيمار لجراحة الرباط الصليبي

كشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، موعد خضوع قائدة نيمار دا سيلفا للجراحة بعد إصابته القوية في الركبة.

وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى خلال مشاركته مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

وأعلن الاتحاد البرازيلي خضوع نيمار لعملية جراحية يوم الخميس في مستشفى "مايتر دي" في جنوب شرقي مدينة بيللو أوريزونتي في البرازيل على يد طبيب المنتخب رودريجو لازمار.

وسيغيب نيمار لفترة عن الملاعب من المتوقع أن تصل إلى 6 أشهر على الأقل، ومن ضمنها المباراتان المقبلتان لمنتخب بلاده أمام كولومبيا والغريم التقليدي الأرجنتين في نوفمبر الجاري.

وخرج نيمار متأثرا بإصابته في المباراة التي خسرها المنتخب البرازيلي أمام أوروجواي 0-2 ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد اصطدامه بلاعب وسط الفريق المنافس نيكولاس دي لا كروس.

وتعرض الهلال بعدما انتهى موسم نجمه البرازيلي الذي يخوض موسمه الأول مع متصدر الدوري السعودي قادما من باريس سان جيرمان.

وسجل نيمار هدفا ويحدا مع الهلال في شباك نساجي الإيراني ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.