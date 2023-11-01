خبر في الجول - عودة لاعبي الأهلي لمقر النادي بعد وداع الدوري الإفريقي

عاد لاعبو الأهلي مباشرة إلى مقر النادي في الجزيرة بعد توديع الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وودع الأهلي نصف نهائي الدوري الإفريقي بالخسارة من صنداونز بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه سيقام اجتماع بين اللاعبين ومارسيل كولر المدير الفني.

ومن جهة أخرى، نُقل رضا سليم لاعب الأهلي إلى المستشفى لإجراء أشعة لتحديد موضع الإصابة سواء في الكتف أو عظمة الترقوة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن التشخيص المبدئي لإصابة رضا سليم كسر في الترقوة وسيجري جراحة.

وسيغيب على إثرها لمدة تتراوح بين شهر أو شهرين.







































































































































































































































ولأول مرة تنتهي أي مباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وللمباراة السابعة على التوالي لا يفوز الأهلي على صنداونز بعدما خسر 4 وتعادل في 3.

ولم يستطع مارسيل كولر الفوز على صنداونز حيث تعادل مرتين في القاهرة وخسر مرتين في جنوب إفريقيا.