رائعة نونيز تنقذ ليفربول من فخ بورنموث وتطير به لربع نهائي كأس الرابطة

سجل داروين نونيز هدفا جميلا خطف به انتصارا مثيرا لليفربول أمام بورنموث.

وحل ليفربول اليوم الأربعاء ضيفا على ملعب فايتاليتي لملاقاة بورنموث في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وانتصر عليه بهدفين لهدف.

افتتح كودي جاكبو أهداف المباراة في الدقيقة 31.

وأدرك جاستن كلويفرت التعادل لبورنموث في الدقيقة 64.

لكن في الدقيقة 70 خطف نونيز الانتصار لبورنموث بتسديدة رائعة بيمناه.

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وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح فيها بشكل أساسي وارتدى شارة قيادة ليفربول وظل في اللقاء حتى نهايته.

ويعد ليفربول هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة بواقع تسع مرات كان آخرهم في عام 2022.

وكان ليفربول ودع المسابقة الموسم الماضي من دور الـ16 ذاته على يد مانشستر سيتي بعدما هُزم بثلاثة أهداف لهدفين.

وفي ملعب ستامفورد بريدج فاز تشيلسي على بلاكبيرن بهدفين دون رد.

سجل هدفا تشيلسي بينوا بادياشيلي ورحيم سترلينج في الدقيقتين 30 و59.