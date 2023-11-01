سخرية القدر وصفر أهداف متوقعة.. وست هام يقصي أرسنال من كأس الرابطة بثلاثية

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 23:23

كتب : FilGoal

بن وايت يسجل بالخطأ في مرماه - وست هام ضد أرسنال

أقصى وست هام منافسه أرسنال من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بعدما انتصر عليه بثلاثة أهداف لهدف.

واستضاف وست هام منافسه أرسنال اليوم الأربعاء في ملعب لندن ضمن إطار دور الـ16 من البطولة.

افتتح بن وايت أهداف المباراة بالخطأ في مرمى أرسنال في الدقيقة 16.

وأضاف محمد قدوس الهدف الثاني لوست هام في الدقيقة 50.

وأتم جارود بوين ثلاثية المطارق في الدقيقة 60.

وقلص مارتن أوديجارد النتيجة بهدف في الثانية الأخيرة من المباراة.

فيما يعد ذلك أول انتصار لوست هام على أرسنال في كل البطولات منذ عام 2019 في الدوري الإنجليزي وسجل الهدف آنذاك ديكلان رايس لاعب المدفعجية الحالي.

ومنذ ذلك الوقت التقى الفريقان ثماني مرات لم يستطع وست هام الفوز فيهم أبدا قبل مباراة اليوم.

أما المباراة فشهدت حدثا غريبا في شوطها الأول إذ أن وست هام لم يسدد ولا مرة على مرمى أرسنال في المقابل تلقى ثماني تسديدات وبلغت نسبة الأهداف المتوقعة لصاحب الأرض صفر، لكنه خرج متقدما في النتيجة رغم كل ذلك.

واستمرت عقدة أرسنال في تلك البطولة إذ أنه حقق لقبين عامي 1987 و1993.

ومنذ ذلك الحين بلغ أرسنال نهائي البطولة ثلاث مرات أعوام 2007 و2011 و2018 ولكنه خسرهم جميعا.

فيما لم يتوج وست هام بتلك البطولة من قبل وبلغ النهائي مرتين عامي 19666 و1981.

وست هام أرسنال كأس الرابطة الإنجليزية
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