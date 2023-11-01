عامر حسين لـ في الجول: الأهلي يواجه المقاولون السبت.. وموعد تحديد المؤجلات

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 23:18

كتب : بسام أبو بكر

لاعبو فريق الأهلي

كشف عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على لجنة المسابقات، مصير مواجهة الأهلي المقبلة محليا عقب الخروج من الدوري الإفريقي.

وودع الأهلي منافسات الدوري الإفريقي بعد التعادل سلبيا مع صنداونز في مباراة الإياب، عقب الخسارة ذهابا بهدف دون مقابل.

وكشف عامر حسين لـ FilGoal.com: "الأهلي سيلاقي المقاولون العرب يوم السبت المقبل في الدوري بشكل طبيعي بعدما ودع الدوري الإفريقي".

أخبار متعلقة:
بعد توديع الدوري الإفريقي.. تعرف على الجائزة المالية التي يحصل عليها الأهلي العقدة مستمرة.. صنداونز يظفر ببطاقة التأهل لنهائي الدوري الإفريقي أمام الأهلي منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يحصل على نقاط مباراة سباهان الإيراني 21% مهدرة.. معلول يهدر ركلة جزاء للمرة التاسعة مع الأهلي

وأوضح عامر حسين "سأحدد غدا الخميس موعد باقي مؤجلاته".

ويحل الأهلي ضيفا على المقاولون العرب في السابعة من مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وخاض الأهلي مباراتين فقط في مسابقة الدوري من خمس جولات بسبب مشاركته في الدوري الإفريقي.

وحقق الأهلي الانتصار في المباراتين أمام كل من المصري والإسماعيلي.

وتأجلت للأهلي ثلاث مباريات أمام كل من سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة أخرى من المؤجلات قبل التوقف الدولي في نوفمبر الجاري.

الأهلي الدوري المصري عامر حسين
نرشح لكم
خبر في الجول - مصطفى شلبي وعبد الشافي خارج حسابات الزمالك أمام زد خبر في الجول - عودة لاعبي الأهلي لمقر النادي بعد وداع الدوري الإفريقي أجندة الأهلي في نوفمبر - 3 مباريات محلية وإفريقية.. وربما العدد يزداد ميمي عبد الرازق: عبد الرحمن عاطف أهدر مجهودي ضد مودرن.. وهذا ما فعلته معه بعدها والده: أحمد ياسر ريان لا يمانع اللعب لـ الزمالك.. وعودته إلى الأهلي صعبة محطات فنية في حياة أحمد سالم المتحدث الجديد باسم نادي الزمالك في الجول يكشف تفاصيل تعاقد البنك الأهلي مع طارق مصطفى إنبي يعلن تمديد تعاقده مع أحمد العجوز
أخر الأخبار
خبر في الجول - مصطفى شلبي وعبد الشافي خارج حسابات الزمالك أمام زد 11 دقيقة | الكرة المصرية
مسرح الكوابيس يشهد ثلاثية جديدة.. نيوكاسل يدمر مانشستر يونايتد ويجرده من لقبه 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
فرانكفورت يتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا.. ومفاجأة بخروج بايرن ميونيخ 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
موعد خضوع نيمار لجراحة الرباط الصليبي 40 دقيقة | أمريكا
خبر في الجول - عودة لاعبي الأهلي لمقر النادي بعد وداع الدوري الإفريقي 43 دقيقة | الكرة المصرية
رائعة نونيز تنقذ ليفربول من فخ بورنموث وتطير به لربع نهائي كأس الرابطة 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
أجندة الأهلي في نوفمبر - 3 مباريات محلية وإفريقية.. وربما العدد يزداد ساعة | الدوري المصري
سخرية القدر وصفر أهداف متوقعة.. وست هام يقصي أرسنال من كأس الرابطة بثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 4 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"