عامر حسين لـ في الجول: الأهلي يواجه المقاولون السبت.. وموعد تحديد المؤجلات

كشف عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على لجنة المسابقات، مصير مواجهة الأهلي المقبلة محليا عقب الخروج من الدوري الإفريقي.

وودع الأهلي منافسات الدوري الإفريقي بعد التعادل سلبيا مع صنداونز في مباراة الإياب، عقب الخسارة ذهابا بهدف دون مقابل.

وكشف عامر حسين لـ FilGoal.com: "الأهلي سيلاقي المقاولون العرب يوم السبت المقبل في الدوري بشكل طبيعي بعدما ودع الدوري الإفريقي".

وأوضح عامر حسين "سأحدد غدا الخميس موعد باقي مؤجلاته".

ويحل الأهلي ضيفا على المقاولون العرب في السابعة من مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وخاض الأهلي مباراتين فقط في مسابقة الدوري من خمس جولات بسبب مشاركته في الدوري الإفريقي.

وحقق الأهلي الانتصار في المباراتين أمام كل من المصري والإسماعيلي.

وتأجلت للأهلي ثلاث مباريات أمام كل من سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة أخرى من المؤجلات قبل التوقف الدولي في نوفمبر الجاري.