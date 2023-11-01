"مسؤوليتي الأخلاقية تجبرني على استخدام صوتي".. مدافع تونس يصدر بيانا بشان أحداث غزة

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 21:58

كتب : FilGoal

منتصر طالبي مدافع تونس

أصدر منتصر الطالبي مدافع منتخب تونس ونادي لوريان بيانا بشأن الحرب على غزة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف شديد من طيران الاحتلال الإسرائيلي للأسبوع الثالث على التوالي مما أدى لسقوط أكثر من 9 آلاف شهيدا حتى الآن.

وقال الطالبي في بيان: "هذا العنف الذي نراه في غزة خلال الأسابيع الأخيرة، سواء في الأخبار أو على وسائل التواصل الاجتماعي مؤلم. بصراحة لا أملك القدرة على مشاهدة هذه الصور".

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وأضاف "لطالما اعتقدت أن الرياضة والسياسة لا يختلطان بشكل جيد، ولكن من الواجب الإنساني دعم الضحايا وإدانة موت المدنيين الأبرياء، بغض النظر عن أصولهم أو أديانهم. وينبغي ألا يضطر المدنيون أبدا إلى دفع ثمن الحرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال".

وتابع "هؤلاء الأطفال يستحقون أن يحلموا ولديهم نفس الطموحات التي كانت لدينا أنت وأنا في طفولتنا.

واليوم، تنتزع أحلامهم منهم، وهم يعانون من ألم لا ينبغي لأحد أن يعرفه: العيش تحت القنابل والجثث، والعثور على أحبائهم تحت الأنقاض، والعيش باستمرار في خوف. كما أنني لا أستطيع التوقف عن التفكير في عذاب الآباء الذين فقدوا أغلى ما لديهم".

وأتم "إن مسؤوليتي الأخلاقية تجبرني على استخدام صوتي، على نطاقي الخاص، للدعوة إلى رسالة سلام لإنهاء هذا الكابوس في فلسطين ووضع حد للعنف".

ويلعب الطالبي ضمن صفوف لوريان منذ صيف 2022 قادما من روبن كازان الروسي.

وشارك الطالبي مع منتخب تونس في منافسات كأس العالم 2022.

منتخب تونس منتصر الطالبي فلسطين
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