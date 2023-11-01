شارك لأول مرة.. عمر فايد يقود نوفي بازار لربع نهائي كأس صربيا

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 21:36

كتب : FilGoal

فريق نوفا بازار

قاد عمر فايد فريقه نوفي بازار إلى ربع نهائي كأس صربيا في مشاركته الأولى.

عمر فايد

النادي : فنرباهتشة

وفاز نوفي بازار على زليزنكار بانسيفو بهدف دون رد ضمن ثمن نهائي كأس صربيا.

وسجل ماركو أوبرادوفيتش هدف المباراة الوحيد لصالح نوفي بازار في الدقيقة 60.

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ويلعب فايد في صفوف نوفي بازار على سبيل الإعارة قادما من فنربخشة التركي.

ومنح فنربخشة لعمر فايد فرصة الإعارة للمشاركة بشكل أكبر في المباريات بعدما انضم إليه من المقاولون العرب.

ولعب عمر فايد 29 مباراة مع المقاولون العرب، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

عمر فايد فنربخشة
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