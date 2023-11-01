تشكيل مانشستر يونايتد – عودة ماونت وكاسيميرو ضد نيوكاسل

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة نيوكاسل في ملعب أولد ترافورد في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: سيرجيو ريجيليون- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- ديوجو دالوت

في الوسط: كاسيميرو- هانيبال مجبري- ماسون ماونت

في الهجوم: أليخاندرو جارناتشو- أنتوني مارسيال- أنتوني