تشكيل مانشستر يونايتد – عودة ماونت وكاسيميرو ضد نيوكاسل
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 21:16
كتب : FilGoal
أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة نيوكاسل في ملعب أولد ترافورد في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أندري أونانا
في الدفاع: سيرجيو ريجيليون- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- ديوجو دالوت
في الوسط: كاسيميرو- هانيبال مجبري- ماسون ماونت
في الهجوم: أليخاندرو جارناتشو- أنتوني مارسيال- أنتوني
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