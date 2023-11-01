تشكيل مانشستر يونايتد – عودة ماونت وكاسيميرو ضد نيوكاسل

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 21:16

كتب : FilGoal

كاسيميرو - مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة نيوكاسل في ملعب أولد ترافورد في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: سيرجيو ريجيليون- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- ديوجو دالوت

في الوسط: كاسيميرو- هانيبال مجبري- ماسون ماونت

في الهجوم: أليخاندرو جارناتشو- أنتوني مارسيال- أنتوني

مانشستر يونايتد نيوكاسل كأس الرابطة الإنجليزية
نرشح لكم
شارك لأول مرة.. عمر فايد يقود نوفي بازار لربع نهائي كأس صربيا مباشر كأس الرابطة الإنجليزية – وست هام (1) - (0) أرسنال.. بورنموث أمام ليفربول تشكيل ليفربول – صلاح أساسي ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية تشكيل أرسنال – جورجينيو وهافيرتز وتروسار أساسيون ضد وست هام سعر كبير جدا.. سكاي: برينتفورد حدد قيمة بيع إيفان توني جراهام بوتر مرشح لتدريب منتخب السويد لا جازيتا ديلو سبورت: إبراهيموفيتش يقترب من العودة لـ ميلان مجددا تين هاج: لا يوجد فرص ثانية في الكأس.. وواثق من عودتنا للطريق الصحيح
أخر الأخبار
شارك لأول مرة.. عمر فايد يقود نوفي بازار لربع نهائي كأس صربيا 12 دقيقة | المحترفون
مباشر كأس الرابطة الإنجليزية – وست هام (1) - (0) أرسنال.. بورنموث أمام ليفربول 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد – عودة ماونت وكاسيميرو ضد نيوكاسل 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يحصل على نقاط مباراة سباهان الإيراني 57 دقيقة | السعودية
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال – جورجينيو وهافيرتز وتروسار أساسيون ضد وست هام ساعة | الكرة الأوروبية
21% مهدرة.. معلول يهدر ركلة جزاء للمرة التاسعة مع الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
الدوري الإفريقي - مدرب الوداد: قاتلنا من أجل الوصول للنهائي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 4 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"