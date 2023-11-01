مباشر كأس الرابطة الإنجليزية – وست هام (0) - (0) أرسنال.. بورنموث أمام ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وست هام X أرسنال

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انطلاق المباراة.

بورنموث X ليفربول

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المباراة ستنطلق في العاشرة إلا ربع مساء

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد X نيوكاسل

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المباراة ستنطلق في العاشرة والربع مساء