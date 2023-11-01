مباشر كأس الرابطة الإنجليزية – وست هام (0) - (0) أرسنال.. بورنموث أمام ليفربول

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 21:22

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول في نوتينجهام فورست

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وست هام X أرسنال

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انطلاق المباراة.

بورنموث X ليفربول

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المباراة ستنطلق في العاشرة إلا ربع مساء

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد X نيوكاسل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

المباراة ستنطلق في العاشرة والربع مساء

ليفربول أرسنال مانشستر يونايتد كأس الرابطة الإنجليزية
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