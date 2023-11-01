مباشر كأس الرابطة الإنجليزية – وست هام (0) - (0) أرسنال.. بورنموث أمام ليفربول
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 21:22
كتب : FilGoal
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وست هام X أرسنال
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انطلاق المباراة.
بورنموث X ليفربول
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المباراة ستنطلق في العاشرة إلا ربع مساء
انطلاق المباراة.
مانشستر يونايتد X نيوكاسل
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
المباراة ستنطلق في العاشرة والربع مساء
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