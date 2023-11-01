تشكيل ليفربول – صلاح أساسي ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 20:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة بورنموث في ملعب فايتاليتي في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: تيلو كيرير

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في الدفاع: كوستاس تسيميكاس- جويل ماتيب- جو جوميز- جاريل كوانساه

في الوسط: واتارا إندو- هارفي إيليوت- كورتيس جونز- دومينيك سوبوسلاي

في الهجوم: كودي كاجبكو- محمد صلاح

ليفربول صلاح بورنموث كأس الرابطة الإنجليزية
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