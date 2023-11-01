تشكيل ليفربول – صلاح أساسي ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة بورنموث في ملعب فايتاليتي في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: تيلو كيرير

في الدفاع: كوستاس تسيميكاس- جويل ماتيب- جو جوميز- جاريل كوانساه

في الوسط: واتارا إندو- هارفي إيليوت- كورتيس جونز- دومينيك سوبوسلاي

في الهجوم: كودي كاجبكو- محمد صلاح