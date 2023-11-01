تشكيل ليفربول – صلاح أساسي ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 20:48
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة بورنموث في ملعب فايتاليتي في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: تيلو كيرير
في الدفاع: كوستاس تسيميكاس- جويل ماتيب- جو جوميز- جاريل كوانساه
في الوسط: واتارا إندو- هارفي إيليوت- كورتيس جونز- دومينيك سوبوسلاي
في الهجوم: كودي كاجبكو- محمد صلاح
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