تشكيل أرسنال – جورجينيو وهافيرتز وتروسار أساسيون ضد وست هام

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة وست هام مساء اليوم الأربعاء في ملعب لندن في إياب دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: آرون رامسديل

في الدفاع: أوليسكاندر زينشينكو- جاكوب كيويور- جابرييل ماجاليس- بن وايت

في الوسط: جورجينيو- فابيو فييرا- كاي هافيرتز

في الهجوم: لياندرو تروسار- إيدي نيكيتياه- ريس نيلسون