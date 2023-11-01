تشكيل أرسنال – جورجينيو وهافيرتز وتروسار أساسيون ضد وست هام
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 20:33
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة وست هام مساء اليوم الأربعاء في ملعب لندن في إياب دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: آرون رامسديل
في الدفاع: أوليسكاندر زينشينكو- جاكوب كيويور- جابرييل ماجاليس- بن وايت
في الوسط: جورجينيو- فابيو فييرا- كاي هافيرتز
في الهجوم: لياندرو تروسار- إيدي نيكيتياه- ريس نيلسون
نرشح لكم
شارك لأول مرة.. عمر فايد يقود نوفي بازار لربع نهائي كأس صربيا مباشر كأس الرابطة الإنجليزية – وست هام (0) - (0) أرسنال.. بورنموث أمام ليفربول تشكيل مانشستر يونايتد – عودة ماونت وكاسيميرو ضد نيوكاسل تشكيل ليفربول – صلاح أساسي ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية سعر كبير جدا.. سكاي: برينتفورد حدد قيمة بيع إيفان توني جراهام بوتر مرشح لتدريب منتخب السويد لا جازيتا ديلو سبورت: إبراهيموفيتش يقترب من العودة لـ ميلان مجددا تين هاج: لا يوجد فرص ثانية في الكأس.. وواثق من عودتنا للطريق الصحيح