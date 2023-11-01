الدوري السعودي - بونو وسافيتش وجيسوس الأفضل في شهر أكتوبر

سيطر نادي الهلال على جوائز شهر أكتوبر بالدوري السعودي للمحترفين.

وفاز المغربي ياسين بونو حارس مرمى بجائزة أفضل حارس مرمى عن شهر أكتوبر.

وحصل سيرجي ميلينكوفيتش "سافيتش" لاعب الهلال على جائزة أفضل لاعب.

ونال جورج جيسوس مدرب الهلال جائزة أفضل مدرب بشهر أكتوبر.

وحصل عباس الحسن لاعب وسط الفتح على جائزة أفضل لاعب واعد في شهر أكتوبر بالدوري السعودي.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة.

ويتواجد النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

بينما يتواجد اتحاد جدة بقيادة كريم بنزيمة في المركز السادس برصيد 21 نقطة بعد مرور 11 جولة من الموسم الجاري.