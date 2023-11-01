الدوري السعودي - بونو وسافيتش وجيسوس الأفضل في شهر أكتوبر
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 18:12
كتب : FilGoal
سيطر نادي الهلال على جوائز شهر أكتوبر بالدوري السعودي للمحترفين.
وفاز المغربي ياسين بونو حارس مرمى بجائزة أفضل حارس مرمى عن شهر أكتوبر.
وحصل سيرجي ميلينكوفيتش "سافيتش" لاعب الهلال على جائزة أفضل لاعب.
ونال جورج جيسوس مدرب الهلال جائزة أفضل مدرب بشهر أكتوبر.
وحصل عباس الحسن لاعب وسط الفتح على جائزة أفضل لاعب واعد في شهر أكتوبر بالدوري السعودي.
ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة.
ويتواجد النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.
بينما يتواجد اتحاد جدة بقيادة كريم بنزيمة في المركز السادس برصيد 21 نقطة بعد مرور 11 جولة من الموسم الجاري.
نرشح لكم
الرياضية: نجم النصر السعودي مهدد بإيقاف إضافي السعودية: جاهزون لتنظيم كأس العالم 2034 في الصيف أو الشتاء بمشاركة محرز وفيرمينو.. أبها يطيح بـ أهلي جدة في كبرى مفاجآت كأس خادم الحرمين إنفانتينو يعلن استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 السعودي السادس.. سالم الدوسري أفضل لاعب آسيوي لعام 2022 منافس الأهلي المحتمل - بنزيمة وحمد الله يقودان اتحاد جدة لربع نهائي الكأس رونالدو طالب بتبديل الحكم.. النصر يفوز على الاتفاق بصعوبة في كأس خادم الحرمين ثنائية كاراسكو تقود الشباب لربع نهائي كأس ملك السعودية