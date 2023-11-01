جراهام بوتر مرشح لتدريب منتخب السويد
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 18:08
كتب : FilGoal
ووفقا لأندريا موليربيرج السكرتيرة العامة للاتحاد السويدي لكرة القدم فإن بوتر بالفعل دخل دائرة الترشيحات لتولي تدريب المنتخب.
وقالت السكرتيرة العامة لاتحاد الكرة في حوار للقناة الرابعة السويدية: "هناك لائحة بالأسماء المرشحة لتدريب المنتخب وهو من بينهم".
وواصلت "نستطيع تحمل التكلفة المادية للتعاقد مع المدرب الإنجليزي".
وأردفت "لكننا نعمل الآن على دراسة بعض الأمور خاصة أن تدريب المنتخب يختلف عن الأندية".
ويقود جان أندرسون تدريب السويد حاليا وينتهي تعاقده بنهاية يورو 2024.
ورحل بوتر عن تدريب تشيلسي في شهر أبريل الماضي بعد سوء النتائج.
وقاد بوتر تشيلسي في 31 مباراة فاز في 12 وتعادل في 8 وهُزم في 11 لقاء.
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