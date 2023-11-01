لا جازيتا ديلو سبورت: إبراهيموفيتش يقترب من العودة لـ ميلان مجددا

يقترب زلاتان إبراهيموفيتش المدير الفني لـ ميلان الإيطالي من العودة للنادي في منصب إداري.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : معتزل ميلان

السويدي المخضرم لعب دورا مفتاحيا في ميلان خلال فترته الثانية مع النادي حيث قضى 3 مواسم ونصف قبل إعلان اعتزاله بنهاية الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن إبراهيموفيتش تلقى اتصالات من مسؤولي النادي خلال الأسابيع الأخيرة وأنها سارت بشكل إيجابي.

وأشار التقرير إلى أن ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان رحب بعودة إبراهيموفيتش ويرغب في تواجده بشكل يومي رفقة قائمة الفريق.

وأوضح التقرير أن علاقة إبراهيموفيتش وبيولي الرائعة ستسهم في أن يتواجد في منصب إداري بالقرب من الفريق الأول.

وظهر إبراهيموفيتش مؤخرا لأكثر من مرة في المدرجات لمؤازرة الروسونيري خلال أكثر من مباراة.

وأتم التقرير أن جيري كاردينالي مالك النادي سيتواجد الأسبوع المقبل في ميلانو لحضور مباراة ميلان ضد باريس سان جيرمان في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، وسيعقد اجتماعا مع السويدي.

ويستعد ميلان للقاء أودينيزي في الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي السبت المقبل.

ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن إنتر المتصدر.

ويتذيل ميلان ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط في دوري أبطال أوروبا قبل لقاء باريس سان جيرمان المقبل.