دوري المحترفين - أول سوبر هاتريك يزين ختام الجولة السادسة

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 17:34

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

سجل نانا أنتوي مهاجم أنتوي أول "سوبر هاتريك" خلال منافسات دوري المحترفين.

وشهد اليوم الأربعاء ختام منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين.

وفاز فريق طنطا على بروكسي بنتيجة 4-0 في ختام منافسات الجولة السادسة.

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وسجل نانا أنتوي 4 أهداف "سوبر هاتريك" منح بهم طنطا الفوز على بروكسي.

وجاءت جميع نتائج الجولة السادسة كالتالي:

أسوان 2-0 غزل المحلة

بترول أسيوط 2-0 جمهورية شبين

مكادي 1-1 وي

مصر للمقاصة 1-1 النجوم

وادي دجلة 3-0 النصر للتعدين

راية 1-0 بتروجت

القناة 1-1 حرس الحدود

أبو قير للأسمدة 1-0 السكة الحديد

لافيينا 3-0 دكرنس

طنطا 4-0 بروكسي.

طنطا الدرجة الثانية دوري المحترفين
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