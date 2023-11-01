دوري المحترفين - أول سوبر هاتريك يزين ختام الجولة السادسة

دوري المحترفين – بترول أسيوط الفائز الوحيد مع تعادلين آخرين في الجولة السادسة

الدرجة الثانية - هلال مطروح يعلن عن تعيين علي عاشور مديرا فنيا للفريق

القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف