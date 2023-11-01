دوري المحترفين - أول سوبر هاتريك يزين ختام الجولة السادسة
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 17:34
كتب : رضا السنباطي
سجل نانا أنتوي مهاجم أنتوي أول "سوبر هاتريك" خلال منافسات دوري المحترفين.
وشهد اليوم الأربعاء ختام منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين.
وفاز فريق طنطا على بروكسي بنتيجة 4-0 في ختام منافسات الجولة السادسة.
وسجل نانا أنتوي 4 أهداف "سوبر هاتريك" منح بهم طنطا الفوز على بروكسي.
وجاءت جميع نتائج الجولة السادسة كالتالي:
أسوان 2-0 غزل المحلة
بترول أسيوط 2-0 جمهورية شبين
مكادي 1-1 وي
مصر للمقاصة 1-1 النجوم
وادي دجلة 3-0 النصر للتعدين
راية 1-0 بتروجت
القناة 1-1 حرس الحدود
أبو قير للأسمدة 1-0 السكة الحديد
لافيينا 3-0 دكرنس
طنطا 4-0 بروكسي.
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