الرياضية: نجم النصر السعودي مهدد بإيقاف إضافي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن التشيلي بيرو مازا حكم مباراة النصر والاتفاق في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين دون في تقريره ما يهدد بإيقاف البرازيلي تاليسكا لاعب فريق النصر.

وأوضح التقرير أن الحكم التشيلي أضاف إلى تقريره وجود سلوك مشين من اللاعب تاليسكا بعد حادثة طرده بالبطاقة الحمراء بعد لقطته مع حمدان الشمراني لاعب الاتفاق.

وفي حالات مماثلة، سبق وأن ضاعفت لجنة الانضباط والأخلاق العقوبة للاعبين تم رفع حالات طردهم في تقارير الحكام، وهو ما حدث مع البرازيلي تاليسكا الذي بات معرضا للإيقاف مباراة أخرى مع الإيقاف التلقائي بالبطاقة الحمراء.

وحال صدور قرار بتغليظ الإيقاف في حق البرازيلي، سيكون عليه تطبيقها في أول مباراتين يحق له المشاركة بها دون النظر للمسابقة، نظرا لوجود قرار انضباطي مرفق مع تقرير مباراة البطاقة الحمراء.

تغلب النصر بصعوبة على منافسه الاتفاق بهدف دون رد في كأس خادم الحرمين في دور الـ16.

سجل ساديو ماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 111 في المباراة التي جرت على ملعب الأول بارك يوم الثلاثاء.

وشهدت المباراة تسجيل أندرسون تاليسكا لهدف تم إلغائه فيما بعد بداعي التسلل.

ذلك القرار جعل كريستيانو رونالدو لاعب النصر يتصبب غضبا وطالب بسخرية بتبديل الحكم.

وشهدت المباراة طرد مباشر لتاليسكا نفسه بعد تدخله بقوة على الاتفاق في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

كما شهدت طرد علي هزازي بعد تدخله بقوة على أوتافيو في الدقيقة 89.

وتوج النصر بلقب الكأس ست مرات من قبل وهو رابع أكثر من ظفر به تاريخيا بعد الأهلي (13 بطولة) والهلال (10 بطولات) والاتحاد (9 بطولات).

وكانت آخر بطولة توج بها النصر في سنة 1990.

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