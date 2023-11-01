فيديو في الجول - كيف تابعت جماهير مصر كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 16:30

كتب : أحمد أباظة شادي نبيل

كيف تابعت الجماهير كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

أقامت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" تجمع لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض الأخير بمركز شباب الجزيرة في القاهرة.

وحقق ريال مدريد الفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف.

وشهد التجمع تواجد كبير من جماهير الفريقين.

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وحضر FilGoal.com التجمع لتغطية كيف تابعت الجماهير المباراة.

وشهد التجمع توزيع هدايا من قبل لا ليجا لجماهير الفريقين الذين حضروا المباراة.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني كلاسيكو الأرض لا ليجا
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