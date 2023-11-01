فيديو في الجول - كيف تابعت جماهير مصر كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 16:30
كتب : أحمد أباظة شادي نبيل
أقامت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" تجمع لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض الأخير بمركز شباب الجزيرة في القاهرة.
وحقق ريال مدريد الفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف.
وشهد التجمع تواجد كبير من جماهير الفريقين.
وحضر FilGoal.com التجمع لتغطية كيف تابعت الجماهير المباراة.
وشهد التجمع توزيع هدايا من قبل لا ليجا لجماهير الفريقين الذين حضروا المباراة.
video:1
نرشح لكم
رومانو: ريال مدريد اتفق مع كامافينجا على تمديد تعاقده حتى 2029 آس: ريال مدريد حدد موعد الإعلان عن تجديد رودريجو.. وقيمة الشرط الجزائي ميسي يرد على خبر بشأن "بحث كيفية تكريمه من برشلونة" لاوتارو: هذا قراري بشأن الانتقال لريال مدريد مستمر لـ 2027.. ريال مدريد يمدد تعاقده مع فينيسيوس جائزة كوبا - بيلينجهام أفضل لاعب شاب في العالم تشواميني ينفي تسبب جافي في إصابته خلال الكلاسيكو تخطى برشلونة.. أتليتكو مدريد إلى المركز الثالث بالفوز على ألافيس