إنتر ميامي يعلن إلغاء جولته الصينية بسبب ظروف غير متوقعة

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 15:57

كتب : FilGoal

ميسي مع إنتر ميامي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي إلغاء جولته الصينية بسبب ظروف غير متوقعة في الصين.

قبل أيام، أفاد النادي الأمريكي الذي يضم ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين بأنه سيخوض مباراتين وديتين في الصين خلال شهر نوفمبر.

وأفاد النادي في بيان يوم الأربعاء: "أبلغتنا شركة NSN المنظمة لرحلتنا إلى الصين بإلغاء الجولة بسبب ظروف غير متوقعة".

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وأضاف "يظل طموح إنتر ميامي هو توسيع نطاق انتشاره العالمي من خلال اللعب أمام جماهير مذهلة من جميع أنحاء العالم".

وتابع البيان "سيواصل النادي استكشاف الفرص المستقبلية مع شركة NSN لتحقيق هذا الهدف".

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن الإلغاء كان بسبب وفاة رئيس مجلس الدولة الصيني السابق لي كه تشيانج مؤخرا.

كانت هذه ستكون أول رحلة دولية يخوضها نادي إنتر ميامي منذ تأسيسه في 2019.

ولم يستطع الفريق الذي يضم بين صفوفه ليونيل ميسي في الوصول للمراحل النهائية من الدوري الأمريكي للمنافسة على اللقب.

ومن المنتظر ألا يخوض الفريق أي مباراة رسمية حتى شهر فبراير المقبل عندما يبدأ الموسم الجديد من الدوري الأمريكي.

وكان من المفترض أن يخوض إنتر ميامي مباراتين وديتين يومي 5 و8 نوفمبر بمواجهة قوينجداو هاينيو وشينجدو رونجشينج على الترتيب.

ولم يعلن النادي هل ستشهد المباراتين مشاركة ليونيل ميسي أم لا، لكن الأرجنتيني تواجد في منتصف الملصق الدعائي للمباراتين.

وانضم ميسي لإنتر ميامي في يوليو الماضي وقاد الفريق لتحقيق أول لقب في تاريخه بالفوز ببطولة كأس الدوريات والتي تؤهل بطلها لكأس أبطال كونكاكاف الموسم المقبل.

وسبق أن خاض ميسي مباراة ودية بقميص الأرجنتين ضد أستراليا في يونيو الماضي وسجل هدفا بعد دقيقة و19 ثانية من مشاركته.

كما حقق الميدالية الذهبية لأولمبياد بكين 2008 مع منتخب الأرجنتين الأولمبي.

ليونيل ميسي إنتر ميامي
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