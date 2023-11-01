الدرجة الثانية ب - لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق يتولى تدريب بورتو السويس

قررت إدارة نادي بورتو السويس تعيين محمد خلف كمدير فني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاء تعيين خلف مديرا فنيا للفريق خلفا لعصام عبده الذي رحل عن تدريب الفريق لتولي منصب في الجهاز الفني للبنك الأهلي.

ومن المقرر أن يقود خلف التدريبات بداية من اليوم استعدادا للمباراة المقبلة ضد الشرقية للدخان يوم 9 نوفمبر.

ويلعب بورتو السويس في دوري الدرجة الثانية ب.

وحقق بورتو السويس الفوز في مباراته السابقة على الإنتاج الحربي في الجولة الثالثة من الدوري.

خلف بدأ من ناشئين نادي إنبي، وسبق له وأن لعب مع الأهلي والإسماعيلي والمقاولون العرب.

وبعد اعتزاله تولى منصب المدرب العام بنادي النصر ثم المدير الرياضي بقطاع الناشئين.