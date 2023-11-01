الدرجة الثانية ب - لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق يتولى تدريب بورتو السويس
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 15:53
كتب : FilGoal
قررت إدارة نادي بورتو السويس تعيين محمد خلف كمدير فني للفريق خلال الفترة المقبلة.
وجاء تعيين خلف مديرا فنيا للفريق خلفا لعصام عبده الذي رحل عن تدريب الفريق لتولي منصب في الجهاز الفني للبنك الأهلي.
ومن المقرر أن يقود خلف التدريبات بداية من اليوم استعدادا للمباراة المقبلة ضد الشرقية للدخان يوم 9 نوفمبر.
ويلعب بورتو السويس في دوري الدرجة الثانية ب.
وحقق بورتو السويس الفوز في مباراته السابقة على الإنتاج الحربي في الجولة الثالثة من الدوري.
خلف بدأ من ناشئين نادي إنبي، وسبق له وأن لعب مع الأهلي والإسماعيلي والمقاولون العرب.
وبعد اعتزاله تولى منصب المدرب العام بنادي النصر ثم المدير الرياضي بقطاع الناشئين.
نرشح لكم
دوري المحترفين - 4 انتصارات وتعادل وحيد في الجولة السادسة دوري المحترفين – بترول أسيوط الفائز الوحيد مع تعادلين آخرين في الجولة السادسة الدرجة الثانية - هلال مطروح يعلن عن تعيين علي عاشور مديرا فنيا للفريق القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف دوري المحترفين - عقوبة مدرب طنطا بعد تعديه على لاعب النصر للتعدين.. وغرامة تأخير دوري المحترفين - تعديل مواعيد 5 مباريات في الجولة 15 الدرجة الثانية - هلال مطروح يقبل استقالة أبو العينين شحاتة دوري المحترفين – حصاد الجولة الخامسة.. تخطي الـ 100 هدف و3 فرق بلا هزيمة