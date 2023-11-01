مدرب طرابزون يكشف تطورات حالة تريزيجيه

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 15:19

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - طرابزون

يأمل عبد الله أفشي مدرب طرابزون سبور أن يتمكن لاعبه محمود حسن "تريزيجيه" من اللحاق بمباراة فنربخشة الأسبوع المقبل.

يوم الأحد تعرض تريزيجيه قبل انطلاق مباراة فريقه أمام فاتح كاراجومرك في الدوري التركي.

وقال أفشي للصحفيين: "الطاقم الطبي يخبرنا بتطورات حالة تريزيجيه باستمرار، نراقب حالته يوما بعد يوم".

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وأضاف "تريزيجيه تدرب لمدة نصف ساعة يوم الأربعاء، وسيشارك معنا في التدريبات الجماعية قريبا".

وأتم "أتمنى أن تصبح حالته أفضل قبل مباراة فنربخشة يوم السبت".

ويحل طرابزون سبور ضيفا على فنربخشة في الجولة 11 من بطولة الدوري يوم السبت.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر موقف محمود حسن حين قال لـ FilGoal.com: "تواصلنا مع "تريزيجيه للاطمئنان عليه بعد بيان طرابوزن سبور بعد شعوره بألم في معصمه أثناء الإحماء".

وأضاف "وفقا للتشخيص المبدئي الحالة مطمئنة والإصابة بسيطة ولن تؤثر على انضمامه منتخب مصر في المعسكر المقبل".

وتواجد تريزيجيه ضمن 9 لاعبين محترفين في القائمة الأولية لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون يوم 19 في لييبريا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

تريزيجيه طرابزون سبور
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