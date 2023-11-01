والده: أحمد ياسر ريان لا يمانع اللعب لـ الزمالك.. وعودته إلى الأهلي صعبة

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 15:06

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - المصري

يرى ياسر ريان نجم الأهلي السابق ووالد أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا أن نجله أصبح من الصعب أن يعود للأهلي مرة أخرى.

وقال ريان عبر قناة إم بي سي مصر: "كان يجب أن يحصل أحمد ياسر ريان على فرصة في الأهلي بعد وجود حسام حسن وشادي حسين وصلاح محسن".

وأضاف "الباب الآن مفتوح أمام أحمد ياسر ريان للأندية التي تريد التعاقد معه بما فيها الزمالك ولا مشكلة لدينا أن يلعب للقلعة البيضاء".

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وأوضح "لا نستطيع إغلاق الباب أمام الأهلي لضم أحمد ياسر ريان لكني أرى أن فرصة عودته للفريق أصبحت صعبة جدا".

وأكمل "الأهلي في السنوات الأخيرة ضم أكثر من مهاجم ليس من بينهم أحمد ياسر ريان، وهذا يدل على أن الأهلي يحدد احتياجاته بعيدا عن ابني ونحن نحترم ذلك".

وأتم تصريحاته "إذا تقدم الزمالك بعرض لضم أحمد ياسر ريان فنحن نرحب بذلك".

وبدأ أحمد ياسر ريان مسيرته الكروية في قطاع الناشئين والشباب في الأهلي، ثم انتقل إلى الجونة على سبيل الإعارة في 2019.

بعد ذلك عاد إلى الأهلي وانتقل منه إلى سيراميكا كليوباترا في 2021 على سبيل الإعارة مرة أخرى.

وقضى أحمد ياسر ريان فترة إعارة أخرى مع فريق هاتاي التركي لمدة 6 شهور.

قبل أن ينضم بشكل نهائي إلى سيراميكا في صفقة انتقال شادي حسين إلى الأهلي في عام 2022.

وفاز أحمد ياسر ريان البالغ من العمر 25 عاما في الموسم الماضي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية مع فريقه سيراميكا كليوباترا.

وبشكل عام لعب أحمد ريان 139 مباراة مع مختلف الأندية سجل خلالها 46 هدفا.

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