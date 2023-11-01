انضمام رامي عادل لجهاز منتخب مصر للشباب

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 14:36

كتب : بسام أبو بكر

جمال علام رئيس اتحاد الكرة - وائل رياض

أعلن اتحاد الكرة انضمام رامي عادل للجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض.

وعقد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب للاطئمنان على استعدادات بطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس الشهر الجاري.

وأكد جمال علام على ثقة مجلس إدارة الاتحاد في المنتخب والجهاز الفني، وأن الاتحاد سيعمل على توفير كل الإمكانيات لإنجاح هذا الجيل الذي يضم عناصر مميزة.

وكذلك انضم كريم فهمي إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر كمحلل للأداء.

على جانب آخر وجه وائل رياض الشكر لجمال علام على ثقته في الجهاز الفني، وأكد أن الجهاز الفني سيبذل أقصى ما في وسعه لتحقيق الإنجازات مع المنتخب.

رامي عادل منتخب مصر للشباب وائل رياض
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