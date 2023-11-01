تين هاج: لا يوجد فرص ثانية في الكأس.. وواثق من عودتنا للطريق الصحيح

شدد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على ثقته في سير فريقه على الطريق الصحيح خلال المقبلة رغم البداية السيئة.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل اليوم الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال تين هاج في تصريحات لموقع ناديه: "إدارتنا لمباريات الكأس في الموسم الماضي أظهرت قدرتنا على الارتقاء في المواعيد الكبرى وخاصة في النهائي ضد نيوكاسل، ومباراة الأربعاء بالطبع ستكون ليلة كبيرة أخرى".

وتابع "دائما ما نريد أن نلعب بأفضل طريقة ممكنة بكل بطولة ندخلها، ونعرف كم من الجيد أن نرفع ذلك اللقب وكحاملين له نريد أن نعود لملعب ويمبلي هذا الموسم لندافع عن اللقب".

وواصل "ضد خصم قوي نعرف أننا يجب أن نكون في أفضل مستوياتنا إذا أردنا الاستمرار في البطولة".

وشدد "هذه بطولة كأس لذلك لا يوجد فرص أخرى إذا لم نؤدي الليلة".

وأضاف "كل مباراة في مانشستر يونايتد تحتوي على مخاطر كبيرة، وفي كل يوم يوجد ضغوطات كبيرة على كل شخص في هذا النادي لكن تلك المتطلبات والمعايير تمثل تحديا كبيرا يجب علينا مواجهته دائما بشكل مباشر".

وأتم "على الرغم من أن هذه ليست بداية الموسم التي كنا نأملها إلا أنني متأكد من امتلاكنا للموهبة والسلوك الجماعي للتحرك في الاتجاه الصحيح واعتقد إنها مسألة وقت فقط قبل أن نظهر هويتنا الحقيقية".

مانشستر يونايتد هو بطل كأس الرابطة في الموسم الماضي بعد أن فاز على نيوكاسل في المباراة النهائية.