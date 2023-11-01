أنور الغازي: في غزة يموت طفل كل 10 دقائق.. أوقفوا القتل الآن

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 13:16

كتب : FilGoal

أنور الغازي - ماينز

طالب أنور الغازي لاعب ماينز الألماني من جديد بوقف قتل المدنيين والأطفال في فلسطين وتحديدا قطاع غزة.

أنور الغازي

النادي : لاعب حر

ويتعرض قطاع غزة لقصف شديد من طيران الاحتلال الإسرائيلي للأسبوع الثالث على التوالي مما أدى لسقوط أكثر من 9 آلاف شهيدا حتى الآن.

وكتب الغازي عبر حسابه على تويتر: "لتجنب أي شك حول بياني الذي كتبته يوم 27 أكتوبر هو الأخير لنادي ماينز وللعامة على وسائل التواصل الاجتماعي وأي بيان آخر يعلق أو يعتذر وينسب العكس لي فهي ليست صحيحة بالنسبة لي".

أخبار متعلقة:
جوائز كاف - رباعي مصري ينافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي بعد نهاية الأزمة.. مباراة بايرن في كأس ألمانيا تقام بشكل طبيعي جوائز كاف - سداسي الأهلي وثنائي بيراميدز مرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا جوائز كاف – غياب إبراهيم عادل عن أفضل لاعب شاب في إفريقيا

"موقفي لا يزال كما هو من البداية، أنا ضد الحرب والعنف، أنا ضد قتل جميع هؤلاء المدنيين، أنا ضد التمييز العنصري، أنا ضد الإسلاموفوبيا، أنا ضد معاداة السامية، أنا ضد الإبادة الجماعية، أنا ضد الاحتلال، أنا ضد الاضطهاد".

"لست نادما على موقفي ولا أبعد نفسي عما قلته سابقا وأنا أقف مع الإنسانية والمظلومين حتى أنفاسي الأخيرة".

"أنا لا أدين بمسؤولية خاصة لأي دولة ولا أعتقد أن أي دولة أو شعب أعلى من التحقيق أو المحاسبة ولا أي أحد فوق القانون الدولي".

"ليس لدي خيار سوى الوقوف بحزم من أجل العدالة والإدلاء بالحقيقة وسأظل أفعل ذلك حتى ولو كانت ضدي أو ضد آبائي أو أقاربي".

"لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لقتل أكثر من 3500 طفل في فلسطين خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، كيف يمكن للعالم أن يكون صامتا ووفقا لإحصائيات جمعية أنقذوا الأطفال فإن هناك طفل يموت في غزة كل 10 دقائق، هناك 9 أطفال يموتون عندما أكون قد خضت مباراة واحدة وهذا العدد يزيد يوم بعد يوم".

"أنا والعالم لا يجب أن نبقى صامتين، يجب أن نطالب بوقف القتل في غزة الآن".

وكانت بعض التقارير قد أشارت لرغبة ماينز في فسخ تعاقده مع أنور الغازي بسبب تضمانه مع ضحايا قطاع غزة كما أعلن النادي إيقافه في وقت سابق حتى التحقيق معه.

فلسطين ماينز أنور الغازي قطاع غزة
نرشح لكم
بعد نهاية الأزمة.. مباراة بايرن في كأس ألمانيا تقام بشكل طبيعي ليفربول يبحث تدعيم دفاعه من أياكس مواعيد مباريات الأربعاء 1 نوفمبر - الأهلي ضد صنداونز.. وكأس الرابطة الإنجليزية جون تيري: ما يزعجني أن حلمي الأخير مع تشيلسي لن يتحقق أبدا آس: ريال مدريد حدد موعد الإعلان عن تجديد رودريجو.. وقيمة الشرط الجزائي بعد دعم فلسطين.. سيلتيك يمنع أعضاء مجموعة "جرين بريجيد" من حضور المباريات ميرور: بسبب صفقتي ويليان وإيتو.. تشيلسي مهدد بخصم نقاط في الدوري ميسي يرد على خبر بشأن "بحث كيفية تكريمه من برشلونة"
أخر الأخبار
خوفا من كمين الترجي.. إلياس شتي يتخلف عن السفر مع الوداد إلى تونس 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
محطات فنية في حياة أحمد سالم المتحدث الجديد باسم نادي الزمالك 17 دقيقة | الكرة المصرية
مظاهرات في كولومبيا للمطالبة بالإفراج الآمن عن والد لويس دياز المخطوف 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنور الغازي: في غزة يموت طفل كل 10 دقائق.. أوقفوا القتل الآن 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوائز كاف - رباعي مصري ينافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي ساعة | الكرة الإفريقية
بعد نهاية الأزمة.. مباراة بايرن في كأس ألمانيا تقام بشكل طبيعي ساعة | الكرة الأوروبية
جوائز كاف - سداسي الأهلي وثنائي بيراميدز مرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف – غياب إبراهيم عادل عن أفضل لاعب شاب في إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 4 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"