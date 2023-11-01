بعد نهاية الأزمة.. مباراة بايرن في كأس ألمانيا تقام بشكل طبيعي

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 12:11

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد

بعدما حامت الشكوك حول إمكانية تأجيل مباراة ساربروكن ضد ضيفه بايرن ميونيخ في كأس ألمانيا بسبب حالة الطقس، ستقام المباراة بشكل طبيعي في موعدها.

ويحل بايرن ضيفا على ساربروكن في دور الـ32 من كأس ألمانيا يوم الأربعاء.

وأفاد الاتحاد الألماني لكرة القدم أن المباراة ستقام في موعدها بعد معاينة الملعب والتأكد من إمكانية خوض المباراة عليه.

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وكانت قناة SPORT1 الألمانية قد ذكرت يوم الاثنين أنه من المرجح أن يتم تأجيل المباراة بسبب حالة الملعب بعد هطول الأمطار بغزارة في الأيام الأخيرة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في إلغاء مباراة ساربروكن ضد دينامو دريسدن في دوري الدرجة الثالثة الألماني بين الشوطين لصعوبة استكمال مباراة يوم الأحد.

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وكان من المتوقع أن يصدر مجلس مدينة ساربروكن قراره حول إقامة اللقاء يوم الاثنين لكن القرار تأجل حتى يوم المباراة.

وقال متحدث باسم النادي وقتها إن القرار قد يتخذ يوم الاثنين لأن محطات البث التلفزيوني تحتاج إلى التخطيط.

وأوضح أنه من غير المتوقع هطول أمطار في يوم المباراة نفسه.

ووفقا لصحيفة بيلد لن يكون من الممكن نقل الملعب إلى هومبورج أو كايزرسلاوترن، حيث تقام المباريات هناك مساء الثلاثاء.

وتم بيع تذاكر مباراة ساربروكن ضد بايرن منذ أسابيع بحضور 16 ألف متفرج.

بايرن ميونيخ كأس ألمانيا ساربروكن
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