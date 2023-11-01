جوائز كاف - غياب مصر عن المرشحين لأفضل منتخب في إفريقيا

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 11:35

كتب : FilGoal

شعار منتخب مصر - اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المنتخبات المرشحة لجائزة أفضل منتخب داخل قارة إفريقيا لعام 2023.

ويقام حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.

وشهدت القائمة غياب مصر عن المنتخبات المرشحة للجائزة.

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وجاءت القائمة كالآتي:

كاب فيردي – جامبيا – غينيا بيساو – غينيا الإستوائية – موريتانيا – المغرب – موزمبيق – ناميبيا – السنغال – تنزانيا

وفاز بجائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا لعام 2022 الماضي منتخب السنغال.

ويتنافس محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر على جائزة أفضل حارس مرمى في القارة.

والأهلي أيضا يتنافس على جائزة أفضل نادي في القارة، ومارسيل كولر مدربه ينافس على جائزة أفضل مدرب.

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