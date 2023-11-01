ليفربول يبحث تدعيم دفاعه من أياكس

يستهدف ليفربول دخول سوق الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم صفوفه بشكل قوي للاستمرار في المنافسة في الدوري الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر" أن ليفربول وضع ديفين رينش مدافع أياكس ومنتخب هولندا ضمن اللاعبين الذي يسعى للتعاقد معهم في يناير لدعم خط دفاعه.

وطوال فترة الانتقالات الصيفية الماضية تردد أن ليفربول يسعى لتدعيم دفاعه بقوة بناء على طلب يورجن كلوب المدير الفني للفريق، إلا أن النادي الأحمر لم يضم أي مدافع.

ولذلك وقع الاختيار على ديفين ريتش كأول الخيارات لتدعيم خط دفاع ليفربول.

ورغم أن ريتش يبلغ من العمر 20 عاما فقط إلا أنه يعتبر من أحد أهم نجوم فريق أياكس، وذلك بسبب رحيل عدد كبير من اللاعبين في الفترة الماضية.

ويجيد رينش اللعب في مركز الظهير الأيمن بالإضافة إلى قلب الدفاع، الأمر الذي سيمنح كلوب وليفربول إضافة قوية في حالة إتمام الصفقة.

وينتهي تعاقد رينش مع أياكس بنهاية الموسم المقبل، وذلك لن يكون من الصعب التمسك به، الأمر الذي يزيد من فرصة بيعه في يناير المقبل.