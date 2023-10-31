4 قرارات من مجلس إدارة الزمالك عقب اجتماعه

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 23:55

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

أصدر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب أربعة قرارات عقب اجتماعه الذي أقيم اليوم الثلاثاء.

وجاءت القرارات كالتالي:

** إنشاء لجنة الاستثمار والتمويل وتنمية الموارد برئاسة محمد الأتربي وتفويض سيادته في اختيار أعضاء اللجنة.

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** إنشاء لجنة قانونية برئاسة المستشار السيد عزت وتفويض سيادته في اختيار الأعضاء وعرضها على مجلس الإدارة.

** إنشاء لجنة هندسية برئاسة المهندس مجدي ميشيل على أن يقوم سيادته بترشيح باقي أعضاء اللجنة وعرضها على مجلس الإدارة.

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** تفويض حسين لبيب وهشام نصر ومحمد الأتربي لدراسة ملف فرع النادي بـ 6 أكتوبر ومراجعة جميع الاتفاقات التي قد تكون أبرمت في هذا الشأن وإعداد الدراسة اللازمة واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للقانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

الزمالك حسين لبيب
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