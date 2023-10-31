نجم المغرب مهدد بالغياب عن كأس إفريقيا

بات المغربي عبد الحميد صابيري لاعب نادي الفيحاء السعودي مهددا بالغايب عن منتخب بلاده في منافسات كأس أمم إفريقيا.

وانضم صابيري لصفوف الفيحاء بداية الموسم الجاري قادما من فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأعلن الفيحاء، تعرض صابيري لإصابة في الركبة دون تحديد مدة غيابه وسفره إلى ألمانيا لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية.

وقال الفيحاء في بيان : "وضحت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب المنتخب المغربي عبدالحميد صابيري عن تعرضه لإصابة في الركبة"

وأضاف النادي السعودي في بيانه "تقرر مغادرة اللاعب إلى ألمانيا لإجراء المزيد من الفحوصات لتحديد مدة العلاج والتأهيل.

ويستعد منتخب المغرب للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، إذ يلعب ضمن المجموعة السادسة رفقة: الكونغو الديمقراطية- زامبيا- تنزانيا

وستقام البطولة في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

وستقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.

عبد الحميد صابيري صنع أول أهداف منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022، وكان ذلك أمام بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليسجل رومان سايس وتنتهي المباراة بفوز تاريخي لأسود الأطلس بهدفين دون رد.

كانت تلك الرصاصة الأولى في المغامرة الأهم بتاريخ العرب وإفريقيا في كأس العالم، حيث تعادل أسود الأطلس قبلها مع كرواتيا سلبيا، ثم انتصروا على كندا 2-1 ليتأهلوا إلى دور الـ 16.

الرحلة استمرت بالتغلب على إسبانيا بركلات الترجيح، ثم إقصاء البرتغال بهدف يوسف النصيري في ربع النهائي، قبل خسارة نصف النهائي أمام فرنسا، واحتلال المركز الرابع -الأعلى في تاريخ العرب وإفريقيا بكأس العالم- بخسارة مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا.