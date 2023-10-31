دعما لـ غزة.. مزاد خيري على قميص أحمد فتحي
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 23:33
كتب : FilGoal
أعلنت مؤسسة أبشر الخيرية عن تبرع أحمد فتحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر بقميصه مع المنتخب لصالح تجهيز قافلة لمساندة أهل غزة.
ويبدأ المزاد الخيري على قميص أحمد فتحي بداية من 5 آلاف جنيه مصري.
وكشفت مؤسسة أبشر أن قيمة المزاد ستذهب لصالح أهل غزة عن طريق مساعدات طبية وغذائية وبطاطين.
ويمكن لأي شخص المشاركة في المزاد عن طريق إرسال رسالة خاصة إلى المؤسسة.
ويتعرض قطاع غزة للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي بداية من يوم 7 أكتوبر.
ولعب أحمد فتحي 134 مباراة دولية مع منتخب مصر ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف.
وتوج أحمد فتحي مع منتخب مصر بلقب أمم إفريقيا ثلاث مرات.
كما شارك فتحي في كأس العالم 2018.
وتعتبر مسيرة أحمد فتحي بين الأنجح في تاريخ المنتخب المصري بعد مشاركته في مختلف البطولات الدولية.
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