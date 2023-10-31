بمشاركة محرز وفيرمينو.. أبها يطيح بـ أهلي جدة في كبرى مفاجآت كأس خادم الحرمين

فجر أبها كبرى مفاجآت الدور ثمن النهائي لكأس ملك السعودية بعدما أطاح بـ أهلي جدة وسط أرضه وجماهيره.

وفاز أبها على أهلي جدة بهدفين مقابل هدف ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل أحمد عبده وكارل إيكامبي هدفي أبها، فيما أحرز رياض محرز هدف الأهلي الوحيد.

أحمد عبده استغل رأسية ممهدة من كارل إيكامبي في الدقيقة (2+45) ليسجل الهدف الأول لنادي أبها.

ونجح رياض محرز في تسدديد ركلة جزاء بنجاح ليسجل هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة (8+45).

هدددددف! من علامة الجزاء.. رياض محرز يدرك التعادل للأهلي⚽🔥 الأهلي 1 × 1 أبها #الأهلي_أبها ⁧#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/Fofbmf5p71 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 31, 2023

وأهدار فراس البريكان أغرب فرص المباراة بعدما وضع الكرة في يد حارس أبها داخل منطقة الجزاء.

ونجح كارل إيكامبي في تسجيل الهدف الثاني بمهاراة رائعة بعدما راوغ إيبانيز مدافع أهلي جدة ووضعها ببراعة عند الدقيقة (67).

أبها حقق الفوز على أهلي جدة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل رغم تعرضه ثنائي الفريق زكريا سامي وفراتسوا كومانو للطرد.

وأكمل أبها عقد المتأهلين إلى ربع النهائي إلى جانب كل من: الهلال والاتحاد والنصر والشباب والتعاون والخليج والفيصلي.

وتقام قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس المقبل.