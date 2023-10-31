بمشاركة محرز وفيرمينو.. أبها يطيح بـ أهلي جدة في كبرى مفاجآت كأس خادم الحرمين

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 22:38

كتب : FilGoal

رياض محرز لاعب أهلي جدة أمام أبها

فجر أبها كبرى مفاجآت الدور ثمن النهائي لكأس ملك السعودية بعدما أطاح بـ أهلي جدة وسط أرضه وجماهيره.

وفاز أبها على أهلي جدة بهدفين مقابل هدف ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل أحمد عبده وكارل إيكامبي هدفي أبها، فيما أحرز رياض محرز هدف الأهلي الوحيد.

أخبار متعلقة:
آس: ريال مدريد حدد موعد الإعلان عن تجديد رودريجو.. وقيمة الشرط الجزائي كريم وليد: مواجهات مثل صنداونز لا تحتاج سوى الإصرار.. وننتظر دعم الجماهير بعد دعم فلسطين.. سيلتيك يمنع أعضاء مجموعة "جرين بريجيد" من حضور المباريات إنفانتينو يعلن استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034

أحمد عبده استغل رأسية ممهدة من كارل إيكامبي في الدقيقة (2+45) ليسجل الهدف الأول لنادي أبها.

ونجح رياض محرز في تسدديد ركلة جزاء بنجاح ليسجل هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة (8+45).

وأهدار فراس البريكان أغرب فرص المباراة بعدما وضع الكرة في يد حارس أبها داخل منطقة الجزاء.

ونجح كارل إيكامبي في تسجيل الهدف الثاني بمهاراة رائعة بعدما راوغ إيبانيز مدافع أهلي جدة ووضعها ببراعة عند الدقيقة (67).

أبها حقق الفوز على أهلي جدة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل رغم تعرضه ثنائي الفريق زكريا سامي وفراتسوا كومانو للطرد.

وأكمل أبها عقد المتأهلين إلى ربع النهائي إلى جانب كل من: الهلال والاتحاد والنصر والشباب والتعاون والخليج والفيصلي.

وتقام قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس المقبل.

أهلي جدة أبها كأس خادم الحرمين الشريفين
نرشح لكم
إنفانتينو يعلن استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 السعودي السادس.. سالم الدوسري أفضل لاعب آسيوي لعام 2022 منافس الأهلي المحتمل - بنزيمة وحمد الله يقودان اتحاد جدة لربع نهائي الكأس رونالدو طالب بتبديل الحكم.. النصر يفوز على الاتفاق بصعوبة في كأس خادم الحرمين ثنائية كاراسكو تقود الشباب لربع نهائي كأس ملك السعودية الدولة الوحيدة في السباق.. فيفا يعلن اقتراب السعودية من استضافة كأس العالم 2034 بي بي سي: يتبقى الإعلان الرسمي فقط.. السعودية بلا منافس لاستضافة كأس العالم 2034 مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. كأس الرابطة الإنجليزية ودوري المحترفين
أخر الأخبار
قائمة الأهلي - عودة إمام وعبد القادر أمام صنداونز.. وغياب كريم وكريستو 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة محرز وفيرمينو.. أبها يطيح بـ أهلي جدة في كبرى مفاجآت كأس خادم الحرمين 51 دقيقة | السعودية
آس: ريال مدريد حدد موعد الإعلان عن تجديد رودريجو.. وقيمة الشرط الجزائي ساعة | الكرة الأوروبية
كريم وليد: مواجهات مثل صنداونز لا تحتاج سوى الإصرار.. وننتظر دعم الجماهير ساعة | الكرة الإفريقية
بعد دعم فلسطين.. سيلتيك يمنع أعضاء مجموعة "جرين بريجيد" من حضور المباريات ساعة | الكرة الأوروبية
إنفانتينو يعلن استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 2 ساعة | السعودية
صحيفة ميرور: بسبب صفقتي ويليان وإيتو.. تشيلسي مهدد بخصم نقاط في الدوري 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - مشاركة إمام وعبد القادر.. وحضور الخطيب قبل مواجهة صنداونز 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 4 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"