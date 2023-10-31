آس: ريال مدريد حدد موعد الإعلان عن تجديد رودريجو.. وقيمة الشرط الجزائي

حدد ريال مدريد موعد الإعلان عن تجديد عقد لاعبه البرازيلي الشاب رودريجو.

ريال مدريد أعلن اليوم تمديد تعاقده مع لاعبه فينيسيوس جونيور لأربع سنوات مقبلة حتى عام 2027.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد أتم اتفاقه بشأن تجديد عقد رودريجو حتى عام 2028.

وأوضحت التقارير أن يوم الخميس المقبل سيشهد الإعلان الرسمي عن العقد الجديد الذي سيتضمن شرطا جزائيا قيمته مليار يورو على غرار فينسيوس جونيور.

اللاعب البرازيلي صاحب الـ 22 عاما انضم لريال مدريد عام 2019 قادما من سانتوس البرازيلي.

ولعب رودريجو 139 مباراة بقميص ريال مدريد وسجل 39 هدفا وصنع 33 آخرين بجميع المسابقات.

وحصل رودريجو مع النادي الملكي على 6 ألقاب أبرزهم لقب التسخة قبل الماضية من دوري أبطال أوروبا.