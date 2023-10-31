آس: ريال مدريد حدد موعد الإعلان عن تجديد رودريجو.. وقيمة الشرط الجزائي

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 22:00

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد × بلباو

حدد ريال مدريد موعد الإعلان عن تجديد عقد لاعبه البرازيلي الشاب رودريجو.

ريال مدريد أعلن اليوم تمديد تعاقده مع لاعبه فينيسيوس جونيور لأربع سنوات مقبلة حتى عام 2027.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد أتم اتفاقه بشأن تجديد عقد رودريجو حتى عام 2028.

أخبار متعلقة:
كريم وليد: مواجهات مثل صنداونز لا تحتاج سوى الإصرار.. وننتظر دعم الجماهير بعد دعم فلسطين.. سيلتيك يمنع أعضاء مجموعة "جرين بريجيد" من حضور المباريات إنفانتينو يعلن استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 صحيفة ميرور: بسبب صفقتي ويليان وإيتو.. تشيلسي مهدد بخصم نقاط في الدوري

وأوضحت التقارير أن يوم الخميس المقبل سيشهد الإعلان الرسمي عن العقد الجديد الذي سيتضمن شرطا جزائيا قيمته مليار يورو على غرار فينسيوس جونيور.

اللاعب البرازيلي صاحب الـ 22 عاما انضم لريال مدريد عام 2019 قادما من سانتوس البرازيلي.

ولعب رودريجو 139 مباراة بقميص ريال مدريد وسجل 39 هدفا وصنع 33 آخرين بجميع المسابقات.

وحصل رودريجو مع النادي الملكي على 6 ألقاب أبرزهم لقب التسخة قبل الماضية من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد رودريجو
نرشح لكم
بعد دعم فلسطين.. سيلتيك يمنع أعضاء مجموعة "جرين بريجيد" من حضور المباريات صحيفة ميرور: بسبب صفقتي ويليان وإيتو.. تشيلسي مهدد بخصم نقاط في الدوري ميسي يرد على خبر بشأن "بحث كيفية تكريمه من برشلونة" تعليق من أرتيتا على فوز ميسي بالكرة الذهبية.. وموعد مجهول لعودة بارتي وخيسوس أسطورة ألمانيا: تتويج ميسي بالكرة الذهبية مهزلة لاوتارو: هذا قراري بشأن الانتقال لريال مدريد رومانو: رغم الإيقاف.. يوفنتوس قرر تمديد تعاقد فاجيولي وزيادة راتبه ليونة + قوة = هدف صاروخي في الكلاسيكو.. كيف فسر العلم قذيفة بيلينجهام في برشلونة
أخر الأخبار
آس: ريال مدريد حدد موعد الإعلان عن تجديد رودريجو.. وقيمة الشرط الجزائي 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
كريم وليد: مواجهات مثل صنداونز لا تحتاج سوى الإصرار.. وننتظر دعم الجماهير 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد دعم فلسطين.. سيلتيك يمنع أعضاء مجموعة "جرين بريجيد" من حضور المباريات ساعة | الكرة الأوروبية
إنفانتينو يعلن استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 ساعة | السعودية
صحيفة ميرور: بسبب صفقتي ويليان وإيتو.. تشيلسي مهدد بخصم نقاط في الدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - مشاركة إمام وعبد القادر.. وحضور الخطيب قبل مواجهة صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
ميسي يرد على خبر بشأن "بحث كيفية تكريمه من برشلونة" ساعة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف تفاصيل تعاقد البنك الأهلي مع طارق مصطفى ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا