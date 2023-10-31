بعد دعم فلسطين.. سيلتيك يمنع أعضاء مجموعة "جرين بريجيد" من حضور المباريات

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 21:31

كتب : FilGoal

جمهور سيلتك يدعم فلسطين

قرر نادي سيلتيك منع أعضاء مجموعة "جرين بريجيد" من حضور المباريات عقب دعمهم لفلسطين في أعقاب ما تتعرض له من قبل قوات الاحتلال.

وأوضح سيلتيك في رسالته البريدية للأعضاء المنتمين للمجموعة وحاملي التذاكر الموسمية منهم أنه تم تعليق حضورهم للمباريات مؤقتا بداعي عدم الترحيب بالـ"اللافتات السياسية والسلوك غير المقبول".

جاءت تلك الخطوة بعد واحدة أخرى من النادي بإيقاف حضور أعضاء المجموعة لمباريات خارج ملعب الفريق بسبب دعمهم لفلسطين.

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وأكد سيلتيك أن الأهمية القصوى بالنسبة له هي سلامة المشجعين في ملعب سيلتيك بارك وأنه رغم أن القرار مؤسف لكنه يعتبره ضروري في الوقت الحالي.

وكان أعضاء المجموعة رفعوا أعلام فلسطين خلال مباراتي هارتس في الدوري الإسكتلندي وأتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وتتعرض فلسطين لاعتداء غاشم من قبل قوات الاحتلال لفترة تزيد عن أسبوعين.

سيلتيك فلسطين
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