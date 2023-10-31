إنفانتينو يعلن استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034.

وكان فيفا قد أوضح عبر موقعه الرسمي أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة نسخة 2034.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر "إنستجرام": "سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض لبطولة كأس العالم، من جانب كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 بأمريكا الشمالية"

وأضاف "من المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم في إفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) مع إقامة 3 مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، باراجواي والأوروجواي)، في عام 2030، وفي آسيا (المملكة العربية السعودية) في عام 2034. ما يجعلها كرة قدم عاليمة حقا".

وتابع "تمت الموافقة على عمليات تقديم العروض بالإجماع من خلال مجلس فيفا - حيث يتم تمثيل جميع الاتحادات القارية الستة - بعد حوار بناء ومشاورات مكثفة. شكرا لكل من شارك في هذا التبادل الإيجابي".

وواصل "توحد كرة القدم العالم بشكل لا مثيل له في أي رياضة أخرى، وكأس العالم فيفا هي العرض المثالي لرسالة الوحدة والشمول، فضلا عن تقديم توضيح مهم لكيفية التقاء الثقافات المختلفة والتعلم وفهم بعضها البعض بشكل أفضل".

وأتم "بينما نعيش في عالم منقسم وعدواني بشكل متزايد ، نظهر مرة أخرى أن كرة القدم ، الرياضة العالمية الرائدة ، توحد بشكل لا مثيل له. نحن جميعا بحاجة إلى هذه المناسبات من الوحدة وكأس العالم القادمة توفر قوة فريدة من نوعها للخير في هذا الصدد".

وباتت السعودية المرشح الوحيد بعد إعلان أستراليا انسحابها من سباق استضافة البطولة لتترك السعودية وحيدة في ذلك الماراثون.

وكان فيفا أعلن سابقا أن قارتي آسيا وأوقيانوسيا هما من يحق لهما التقدم بطلبات استضافة نسخة كأس العالم 2034.

جدير بالذكر أن فيفا أعلن سابقا قبل عدة أسابيع فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال بحق تنظيم كأس العالم 2030 بالإضافة لاستلامه خطابات النوايا من تلك الدول.

كما ستقام مباراة واحدة في كل من أوروجواي والأرجنتين وباراجواي احتفالا بالنسخة المئوية من المونديال.