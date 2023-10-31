ميسي يرد على خبر بشأن "بحث كيفية تكريمه من برشلونة"

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 20:41

كتب : FilGoal

ميسي مع الكرة الذهبية

رد ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين على الخبر المنتشر بشأن اجتماعه في ختام حفل الكرة الذهبية مع رئيس برشلونة لبحث كيفية تكريمه من قبل النادي الكتالوني.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

برشلونة

وكان جيرارد روميرو نشر خبرا عقب تتويج ميسي بالكرة الذهبية أمس الإثنين أكد خلاله أن ليو اجتمع مع لابورتا وبحث الطرفين عن أفضل طريقة لتكريم قائد برشلونة السابق.

لكن اقتبس ميسي الخبر ووجه رسالة إلى روميرو من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "أنت تكذب مرة أخرى".

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ورد روميرو قائلا: "أعتذر للجميع، تم خداعي مجددا بخبر يتعلق بميسي، أنا لا أتعلم، أتقبل كل ما تقولونه وأعدكم بالعمل كي لا يتكرر مجددا".

وتوج ميسي بالكرة الذهبية على حساب كل من إرلينج هالاند وكيليان مبابي لاعبي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

ميسي برشلونة لابورتا الكرة الذهبية
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