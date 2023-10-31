في الجول يكشف تفاصيل تعاقد البنك الأهلي مع طارق مصطفى

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 20:37

كتب : عمرو نبيل

طارق مصطفى

أتم نادي البنك الأهلي اتفاقه مع طارق مصطفى لتولي تدريبه خلفا لنيكوديموس بابافاسيليو.

ورحل بابافاسيليو عن تدريب الفريق بعد الخسارة أمس الإثنين من مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي تعاقد مع طارق مصطفى لمدة موسم واحد، وأن المدرب الجديد سيبدأ مهمته مع الفريق غدا الأربعاء.

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وأبلغ الجهاز الإداري لنادي البنك الأهلي لاعبي الفريق بموعد المران في الرابعة عصرا على أن يعقد الجهاز الفني جلسة معهم قبل انطلاق المران بساعة.

وكان أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي قد أعلن عبر FilGoal.com تولي طارق مصطفى المسؤولية الفنية للفريق خلفا للمدرب القبرصي.

ويأتي الجهاز الفني الجديد للبنك الأهلي بالكامل كالتالي:

طارق مصطفى مديرا فنيا.

أمير عبد العزيز مدربا عاما.

محمد العقباوي مدربا لحراس المرمى

كريم حسن شحاتة مديرا للكرة

التجربة ستكون هي الأولى لطارق مصطفى كمدير فني في الدوري المصري.

وسبق لمصطفى وأن تولى منصب المدرب المساعد في منتخب مصر حسام البدري كما عمل كمساعد في الجهاز الفني للزمالك عام 2015.

التجربة الأخيرة لطارق مصطفى كانت مع فريق أولمبيك أسفي المغربي في الموسم الماضي وقاد الفريق في 39 مباراة فاز خلالهم في 16 وتعادل 15 وخسر 8 مباريات.

ويحتل البنك الأهلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري بدون أي رصيد من النقاط بعد خسارة أول 5 جولات.

وسيقود مصطفى مباراته الأولى مع البنك الأهلي ضد المصري في الجولة السادسة من الدوري المصري.

طارق مصطفى البنك الأهلي
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