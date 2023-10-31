السعودي السادس.. سالم الدوسري أفضل لاعب آسيوي لعام 2022

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال كأفضل لاعب آسيوي عن عام 2022.

وأقيم اليوم الثلاثاء حفل الإعلان عن الفائزين في العاصمة القطرية الدوحة، والذي يعود من جديد، بعد غياب أربع سنوات.

وتفوق سالم الدوسري على الثنائي، المعز علي هداف منتخب قطر ونادي الدحيل، وماثيو ليكي نجم ملبورن والمنتخب الأسترالي.

وبات الدوسري سادس لاعب سعودي ينال هذه الجائزة، بعد كل من سعيد العويران ونواف التمياط وحمد المنتشري وياسر القحطاني وناصر الشمراني.

وقال الدوسري عقب تتويجه الجائزة: "حصولي على جائزة أفضل لاعب في آسيا جاء نتيجة دعم القيادة للرياضة، وجهود زملائي في المنتخب ونادي الهلال".

فيما حصلت الأسترالية سامانثا كير على جائزة أفضل لاعبة بحفل الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وفاز هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان بجائزة أفضل مدرب متفوقا على الثنائي جراهام أرنولد (أستراليا) وسعد الشهري (السعودية).

ماذا قدم الدوسري؟

قام سالم الدوسري بدور محوري في فوز المنتخب السعودي خلال كأس العالم 2022 في قطر، على الأرجنتين التي تُوجت لاحقاً بلقب البطولة.

كما نجح في مساواة الرقم القياسي المسجل باسم سامي الجابر لأكبر عدد من الأهداف للسعودية في نهائيات كأس العالم (بمجموع 3 أهداف)،.

وساهم الدوسري البالغ من العمر 32 عاماً، أيضاً في تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023،.

ونجح الدوسري في تسجيل هدفين خلال المباراة أمام فلامينغو البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية.

وسجل 4 أهداف وصنع 3، ليساهم في بلوغ الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022.