السعودي السادس.. سالم الدوسري أفضل لاعب آسيوي لعام 2022

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 20:22

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - أفضل لاعب آسيوي 2022

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال كأفضل لاعب آسيوي عن عام 2022.

وأقيم اليوم الثلاثاء حفل الإعلان عن الفائزين في العاصمة القطرية الدوحة، والذي يعود من جديد، بعد غياب أربع سنوات.

وتفوق سالم الدوسري على الثنائي، المعز علي هداف منتخب قطر ونادي الدحيل، وماثيو ليكي نجم ملبورن والمنتخب الأسترالي.

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول - تذكرتي تعلن طريق دخول مشجعين الأهلي في مواجهة صنداونز منافس الأهلي المحتمل - بنزيمة وحمد الله يقودان اتحاد جدة لربع نهائي الكأس رونالدو طالب بتبديل الحكم.. النصر يفوز على الاتفاق بصعوبة في كأس خادم الحرمين ثنائية كاراسكو تقود الشباب لربع نهائي كأس ملك السعودية

وبات الدوسري سادس لاعب سعودي ينال هذه الجائزة، بعد كل من سعيد العويران ونواف التمياط وحمد المنتشري وياسر القحطاني وناصر الشمراني.

وقال الدوسري عقب تتويجه الجائزة: "حصولي على جائزة أفضل لاعب في آسيا جاء نتيجة دعم القيادة للرياضة، وجهود زملائي في المنتخب ونادي الهلال".

فيما حصلت الأسترالية سامانثا كير على جائزة أفضل لاعبة بحفل الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وفاز هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان بجائزة أفضل مدرب متفوقا على الثنائي جراهام أرنولد (أستراليا) وسعد الشهري (السعودية).

المنتخب السعودي يحقق فوزاً تاريخياً على نظيره الارجنتيني بهدفين مقابل هدف

ماذا قدم الدوسري؟

قام سالم الدوسري بدور محوري في فوز المنتخب السعودي خلال كأس العالم 2022 في قطر، على الأرجنتين التي تُوجت لاحقاً بلقب البطولة.

كما نجح في مساواة الرقم القياسي المسجل باسم سامي الجابر لأكبر عدد من الأهداف للسعودية في نهائيات كأس العالم (بمجموع 3 أهداف)،.

وساهم الدوسري البالغ من العمر 32 عاماً، أيضاً في تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023،.

ونجح الدوسري في تسجيل هدفين خلال المباراة أمام فلامينغو البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية.

وسجل 4 أهداف وصنع 3، ليساهم في بلوغ الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

سالم الدوسري الاتحاد الآسيوي المنتخب السعودي
نرشح لكم
منافس الأهلي المحتمل - بنزيمة وحمد الله يقودان اتحاد جدة لربع نهائي الكأس رونالدو طالب بتبديل الحكم.. النصر يفوز على الاتفاق بصعوبة في كأس خادم الحرمين ثنائية كاراسكو تقود الشباب لربع نهائي كأس ملك السعودية الدولة الوحيدة في السباق.. فيفا يعلن اقتراب السعودية من استضافة كأس العالم 2034 بي بي سي: يتبقى الإعلان الرسمي فقط.. السعودية بلا منافس لاستضافة كأس العالم 2034 مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. كأس الرابطة الإنجليزية ودوري المحترفين انتهت كأس الحرمين الشريفين - ضمك (5)-(6) الخليج تشكيل – طارق حامد ومحمد شريف أساسيان في مواجهة ضمك ضد الخليج
أخر الأخبار
في الجول يكشف تفاصيل تعاقد البنك الأهلي مع طارق مصطفى 2 دقيقة | الكرة المصرية
كاف يعلن المدينة المغربية المستضيفة لحفل جوائزه 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
السعودي السادس.. سالم الدوسري أفضل لاعب آسيوي لعام 2022 17 دقيقة | السعودية
خدمة في الجول - تذكرتي تعلن طريق دخول مشجعي الأهلي في مواجهة صنداونز 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
منافس الأهلي المحتمل - بنزيمة وحمد الله يقودان اتحاد جدة لربع نهائي الكأس 44 دقيقة | السعودية
رونالدو طالب بتبديل الحكم.. النصر يفوز على الاتفاق بصعوبة في كأس خادم الحرمين 48 دقيقة | السعودية
ثنائية كاراسكو تقود الشباب لربع نهائي كأس ملك السعودية ساعة | السعودية
دوري المحترفين - 4 انتصارات وتعادل وحيد في الجولة السادسة ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا