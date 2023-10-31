منافس الأهلي المحتمل - بنزيمة وحمد الله يقودان اتحاد جدة لربع نهائي الكأس

قاد الثنائي، الفرنسي كريم بنزيمة والمغربي عبد الرزاق حمد الله فريق اتحاد جدة لربع نهائي كأس ملك السعودية.

وفاز اتحاد جدة على حساب الفيحاء بنتيجة 3-0 ضمن ثمن نهائي كأس ملك السعودية.

وسجل حمد الله (هدفين) في الدقيقتين (5 و87) وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بتلك النتيجة حجز اتحاد جدة مقعداً في ربع النهائي رفقة أندية: النصر والفيصلي والخليج والهلال والتعاون والشباب، ويتبقى الفائز من مواجهة أهلي جدة وأبها.

عبد الرزاق حمد الله سجل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة بينية متقنة من رومارينيو وضعته في موقف انفراد، وتمكن من تسديد الكرة من فوق قدم حارس الفيحاء ستويكوفيتش.

وعاد حمد الله لتسجيل الهدف الثاني للعميد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس بعد كرة أبعدها دفاع الفيحاء من أمام بنزيمة، ووصلت إلى اللاعب المغربي على القرب من نقطة منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية في الزاوية اليمنى للحارس عند الدقيقة 87.

وعزز كريم بنزيمة النتيجة بتسجيله الهدف الثالث للاتحاد بعد أن تمكن من فتح مساحة للتسديد من على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة سكنت المقص الأيسر لحارس الفيحاء في الدقيقة (4+90).

يذكر أن اتحاد جدة سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.