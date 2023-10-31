رونالدو طالب بتبديل الحكم.. النصر يفوز على الاتفاق بصعوبة في كأس خادم الحرمين
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 19:51
كتب : FilGoal
تغلب النصر بصعوبة على منافسه الاتفاق بهدف دون رد في كأس خادم الحرمين في دور الـ16.
سجل ساديو ماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 111 في المباراة التي جرت على ملعب الأول بارك اليوم الثلاثاء.
وشهدت المباراة تسجيل أندرسون تاليسكا لهدف تم إلغائه فيما بعد بداعي التسلل.
التسلل يحرم تاليسكا من الهدف الأول❌
#النصر_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/ydGrgUEyUb— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 31, 2023
ذلك القرار جعل كريستيانو رونالدو لاعب النصر يتصبب غضبا وطالب بسخرية بتبديل الحكم.
رونالدو بعد إلغاء هدف تاليسكا #أغلى_الكؤوس
#النصر_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/8GmP1y3Z2W— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 31, 2023
وشهدت المباراة طرد مباشر لتاليسكا نفسه بعد تدخله بقوة على الاتفاق في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.
كما شهدت طرد علي هزازي بعد تدخله بقوة على أوتافيو في الدقيقة 89.
وحتى الآن تأهل إلى ربع النهائي كل من الشباب والتعاون واتحاد جدة والفيصلي والخليج والهلال.
ويتبقى مباراة وحيدة في دور الـ16 ستقام بين أهلي جدة وأبها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.
وتوج النصر بلقب الكأس ست مرات من قبل وهو رابع أكثر من ظفر به تاريخيا بعد الأهلي (13 بطولة) والهلال (10 بطولات) والاتحاد (9 بطولات).
وكانت آخر بطولة توج بها النصر في سنة 1990.
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هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 31, 2023
لدغة ماني تعلن الهدف الأول في المباراة⚽️🔥
#أغلى_الكؤوس
#النصر_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/gDc5BJrtRR