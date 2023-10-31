ثنائية كاراسكو تقود الشباب لربع نهائي كأس ملك السعودية

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 19:21

كتب : FilGoal

كاراسكو لاعب الشباب

قاد يانيك كاراسكو نادي الشباب لربع نهائي كاس ملك السعودية بعد الفوز الذي جاء بشق الأنفس على الفتح بهدفين مقابل هدف.

وفاز الشباب على الفتح بهدفين مقابل هدف، سجلهما كاراسكو بعد الوصل إلى شوطين إضافيين.

وسجل كاراسكو هدفي الشباب في الدقيقتين (59 و115)، فيما أحرز كريستيان تيلو هدف الفتح الوحيد عند الدقيقة (24).

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وبذلك حجز الشباب مقعداً ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين رفقة الفيصلي والهلال والخليج والتعاون.

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وصف المباراة

بدأ نادي الشباب المباراة بضغط هجومي عن طريق الثنائي يانيك كارساكو وحبيب ديالو.

وأهدر ديالو فرصة تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة قوية مرت أعلى مرمى الفتح.

وجاء رد الفتح عن طريق مراد باتنا الذي انطلق بقوة ومرر الكرة في اتجاه كريستان تيلو الذي سجل الهدف الأول.

وحرمت العارضة يانيك كاراسكو لاعب الشباب من تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني نجح كاراسكو في تسجيل هدف التعادل بعدما نفذ ركلة ركنية خدعت حارس مرمى الفتح جاكوب رينيه وسكنت الشباك.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتجه الفريقين إلى لعب شوطين إضافيين.

وواصل يانيك كاراسكو مستواه المميز مع الشباب ونجح في الدقيقة 115 في تسجيل الهدف الثاني ليمنح فريقه بطاقة التأهل.

وكثف الفتح محاولاه لتسجيل هدف التعادل والوصول لركلات الترجيح في الدقائق المتبقية ولكن الشباب حافظ على فوزه الثمين.

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