دوري المحترفين - 4 انتصارات وتعادل وحيد في الجولة السادسة

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 19:00

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم الثلاثاء 5 مباريات في منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري المحترفين.

وتقام الموسم الحالي 2023-2024 مناسفات النسخة الأولى من دوري المحترفين.

وشهدت مباريات اليوم 4من مناسفات دوري المحترفين 4 انتصارات وتعادل وحيد.

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وفاز وادي دجلة على نظيره النصر للتعدين بنتيجة 3-0، وسجل محمود دياسطي ومحمد عبد العاطي ويوسف أويا الأهداف.

فيما فاز راية على بتروجت بهدف دون رد سجله أبو بكر سيلا في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وتعادل القناة أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق، وتقدم القناة بهدف محمد جمال بيبو ثم تعادل ابراهيم القاضي لحرس الحدود من ركلة جزاء.

وفاز بو قير للأسمدة على السكة الحديد، بهدف دون رد سجله محمود أجوجو في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وواصل لافيينا نتائجه الجيدة وفاز على دكرنس بنتيجة 3-0، وسجل أتيكور أوين وحازم أبو سنة وعمر عسلية أهداف المباراة.

وتختتم مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين، غداً الأربعاء بمباراة طنطا ضد بروكسي.

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