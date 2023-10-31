الدولة الوحيدة في السباق.. فيفا يعلن اقتراب السعودية من استضافة كأس العالم 2034

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 18:48

كتب : رامي جمال

جمهور منتخب السعودية في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الأربعاء تلقيه خطابات النوايا لاستضافة نسختي كأس العالم 2030 و2034 رسميا.

وأوضح فيفا عبر موقعه الرسمي أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة نسخة 2034.

جاء ذلك بعد إعلان أستراليا انسحابها من سباق استضافة البطولة لتترك السعودية وحيدة في ذلك الماراثون.

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وأشار فيفا إلى أنه من المتوقع الإعلان بشكل رسمي عن الدولة الفائزة بحق تنظيم كأس العالم 2034 في الربع الرابع من عام 2024.

وأوضح البيان أن فيفا سيجري حوارا مع الأطراف صاحبة ملفات الترشح وأنه سيتم التركيز في تلك المحادثات على المجالات التي تحظى بالأولوية في الرؤية العامة لهذا الحدث وأبرز المعايير المعمول بها من بنية تحتية وخدمات والجانب التجاري والاستدامة وحقوق الإنسان.

وسينشر فيفا لاحقا تقييمه وتقاريره وفي حال تمت تلبية تلك المتطلبات سيتم اختيار الدولة المنظمة للبطولة.

وكان فيفا أعلن سابقا أن قارتي آسيا وأوقيانوسيا هما من يحق لهما التقدم بطلبات استضافة نسخة كأس العالم 2034.

جدير بالذكر أن فيفا أعلن سابقا قبل عدة أسابيع فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال بحق تنظيم كأس العالم 2030 بالإضافة لاستلامه خطابات النوايا من تلك الدول.

كما ستقام مباراة واحدة في كل من أوروجواي والأرجنتين وباراجواي احتفالا بالنسخة المئوية من المونديال.

وكانت أول نسخة من كأس العالم أقيمت في سنة 1930 في أوروجواي، فيما وصلت الأرجنتين لنهائي البطولة آنذاك.

أما باراجواي فهي التي كان يتواجد بها مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" في ذلك الوقت.

وبذلك ستتأهل الست دول مباشرة إلى كأس العالم.

وفي الأسبوع التالي بين يومي الخميس والجمعة 13 و14 يونيو، سيقام حفل الافتتاح في واحدة من الدول المنظمة: المغرب وإسبانيا والبرتغال.

أما المباراة النهائية فستقام يوم الأحد 21 يوليو ولم يتم تحديد مكان إقامتها بعد.

ويطالب المغرب باستضافة المباراة، بينما يُرشح لها أيضا ملعبا سانتياجو بيرنابيو في العاصمة مدريد، وكامب نو في برشلونة.

فيفا كأس العالم السعودية
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