تعليق من أرتيتا على فوز ميسي بالكرة الذهبية.. وموعد مجهول لعودة بارتي وخيسوس

علق ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على فوز ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء: "عندما نتحدث عن ميسي فلا يمكن أن يكون الأمر مخطئا أبدا".

وواصل "ما فعله ميسي بالفوز بكأس العالم في مثل عمره، كان ذلك ذروة مسيرته".

وأكمل "إنه أمر لا يصدق، لقد أظهر ثباتا كبيرا وقدم أداء رفيعا".

وتوج ميسي بالكرة الذهبية على حساب كل من إرلينج هالاند وكيليان مبابي لاعبي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وعن موعد عودة توماس بارتي لاعب فريقه المصاب: "أعتقد أنه سيكون بعيدا لعدة أسابيع، لا أعرف موعد عودته لقد حظي بمقابلة جديدة مع الطبيب اليوم".

أما عن جابرييل خيسوس مهاجم الفريق المصاب كذلك قال: "بكل صدق لا أعرف، لقد فعلنا ذلك مرة واحدة وأخطأنا لذا علينا أن نكون حذرين".

وسيواجه أرسنال منافسه وست هام غدا الأربعاء في ملعب لندن في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في دور الـ16.