تعليق من أرتيتا على فوز ميسي بالكرة الذهبية.. وموعد مجهول لعودة بارتي وخيسوس

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 18:11

كتب : FilGoal

أرتيتا

علق ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على فوز ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء: "عندما نتحدث عن ميسي فلا يمكن أن يكون الأمر مخطئا أبدا".

وواصل "ما فعله ميسي بالفوز بكأس العالم في مثل عمره، كان ذلك ذروة مسيرته".

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب الترجي: الأمر لم ينته بعد.. وبالروح والإرادة يمكننا التأهل أمام الوداد رئيس البرازيل: ميسي يجب أن يكون قدوة للاعبينا.. المحترف ملتزم ولا يذهب للحفلات نادي بالستينو يدعو الجماهير لمسيرة من أجل فلسطين

وأكمل "إنه أمر لا يصدق، لقد أظهر ثباتا كبيرا وقدم أداء رفيعا".

وتوج ميسي بالكرة الذهبية على حساب كل من إرلينج هالاند وكيليان مبابي لاعبي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وعن موعد عودة توماس بارتي لاعب فريقه المصاب: "أعتقد أنه سيكون بعيدا لعدة أسابيع، لا أعرف موعد عودته لقد حظي بمقابلة جديدة مع الطبيب اليوم".

أما عن جابرييل خيسوس مهاجم الفريق المصاب كذلك قال: "بكل صدق لا أعرف، لقد فعلنا ذلك مرة واحدة وأخطأنا لذا علينا أن نكون حذرين".

وسيواجه أرسنال منافسه وست هام غدا الأربعاء في ملعب لندن في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في دور الـ16.

أرسنال ميسي أرتيتا خيسوس بارتي
نرشح لكم
أسطورة ألمانيا: تتويج ميسي بالكرة الذهبية مهزلة لاوتارو: هذا قراري بشأن الانتقال لريال مدريد رومانو: رغم الإيقاف.. يوفنتوس قرر تمديد تعاقد فاجيولي وزيادة راتبه ليونة + قوة = هدف صاروخي في الكلاسيكو.. كيف فسر العلم قذيفة بيلينجهام في برشلونة بي بي سي: يتبقى الإعلان الرسمي فقط.. السعودية بلا منافس لاستضافة كأس العالم 2034 بايرن: نرغب في بقاء موسيالا مدى الحياة.. وسنحافظ عليه لأطول فترة ممكنة تليجراف: رغم هزيمة الدربي.. راشفورد احتفل في ملهى ليلي ديلي ميل: لأول مرة.. نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية من مباراة واحدة من الموسم المقبل
أخر الأخبار
ثنائية كاراسكو تقود الشباب لربع نهائي كأس ملك السعودية 8 دقيقة | السعودية
دوري المحترفين - 4 انتصارات وتعادل وحيد في الجولة السادسة 29 دقيقة | الدرجة الثانية
مؤتمر مدرب الوداد: يبقى الترجي رائعا.. والأقوى بدنيا يحصد لقب الدوري الإفريقي 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدولة الوحيدة في السباق.. فيفا يعلن اقتراب السعودية من استضافة كأس العالم 2034 41 دقيقة | السعودية
تعليق من أرتيتا على فوز ميسي بالكرة الذهبية.. وموعد مجهول لعودة بارتي وخيسوس ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب الترجي: الأمر لم ينته بعد.. وبالروح والإرادة يمكننا التأهل أمام الوداد ساعة | الكرة الإفريقية
نادي بالستينو يدعو الجماهير لمسيرة من أجل فلسطين 2 ساعة | أمريكا
رئيس البرازيل: ميسي يجب أن يكون قدوة للاعبينا.. المحترف ملتزم ولا يذهب للحفلات 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا