رئيس البرازيل: ميسي يجب أن يكون قدوة للاعبينا.. المحترف ملتزم ولا يذهب للحفلات

انهال لويس لولا دا سيلفا رئيس البرازيل بالمديح على ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين عقب تتويجه بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي

وكتب الرئيس البرازيلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء "يجب أن يكون ميسي قدوة للاعبين البرازيليين".

وواصل "الرجل البالغ من العمر 36 عاما بطل العالم والمتوج بالكرة الذهبية والحاصل على كل شيء، يجب أن يكون مصدر إلهام للتفاني لهؤلاء الأطفال".

وأتم "أي لاعب يرغب في الفوز بالكرة الذهبية يجب أن يتحلى بالالتزام وأن يكون محترفا وألا يذهب للاحتفال ليلا".

O Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros. O cara com 36 anos, campeão do mundo, com Bola de Ouro e tudo. O Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada. Quem quiser ganhar Bola de Ouro tem que se dedicar, tem que ser profissional. Não combina… — Lula (@LulaOficial) October 31, 2023

وتوج ميسي بالكرة الذهبية على حساب كل من إرلينج هالاند وكيليان مبابي لاعبي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

فيما كان أفضل ترتيب للاعب برازيلي في القائمة هو فينيسيوس جونيور إذ حل سادسا.