رئيس البرازيل: ميسي يجب أن يكون قدوة للاعبينا.. المحترف ملتزم ولا يذهب للحفلات

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 17:23

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي مع الكرة الذهبية

انهال لويس لولا دا سيلفا رئيس البرازيل بالمديح على ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين عقب تتويجه بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

وكتب الرئيس البرازيلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء "يجب أن يكون ميسي قدوة للاعبين البرازيليين".

وواصل "الرجل البالغ من العمر 36 عاما بطل العالم والمتوج بالكرة الذهبية والحاصل على كل شيء، يجب أن يكون مصدر إلهام للتفاني لهؤلاء الأطفال".

أخبار متعلقة:
محمد الشناوي تعليقا على هدف صنداونز: ما الاستفادة من شرح ما حدث؟ Gaming - الإعلان عن البدء في إعادة إنتاج لعبتي ماكس بين 1 و2 إنبي يعلن تمديد تعاقده مع أحمد العجوز

وأتم "أي لاعب يرغب في الفوز بالكرة الذهبية يجب أن يتحلى بالالتزام وأن يكون محترفا وألا يذهب للاحتفال ليلا".

وتوج ميسي بالكرة الذهبية على حساب كل من إرلينج هالاند وكيليان مبابي لاعبي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

فيما كان أفضل ترتيب للاعب برازيلي في القائمة هو فينيسيوس جونيور إذ حل سادسا.

ميسي الكرة الذهبية البرازيل
نرشح لكم
نادي بالستينو يدعو الجماهير لمسيرة من أجل فلسطين ميسي: أريد تقاسم الكرة الذهبية مع زملائي في الأرجنتين.. ولا أعرف إذا كان أمامي الكثير في كرة القدم الكرة الذهبية - الرقصة الثامنة والأخيرة.. ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم هل صوت لـ صلاح؟ ممثل الشرق الأوسط يكشف لـ في الجول تصويته في الكرة الذهبية تقرير كولومبي: اختطاف والدي لويس دياز.. والإفراج عن والدته كوبا سود أمريكانا - تلمس اللقب تخسر.. ليجا دي كيتو يحقق لقبه الثاني على حساب فورتاليزا إلى جانب الكرة الذهبية.. ميسي مرشح لجائزة في الدوري الأمريكي ليعلم العالم عن القضية.. بالستينو التشيلي يحاضر لاعبيه حول تاريخ فلسطين ومعاناة غزة
أخر الأخبار
نادي بالستينو يدعو الجماهير لمسيرة من أجل فلسطين 34 دقيقة | أمريكا
رئيس البرازيل: ميسي يجب أن يكون قدوة للاعبينا.. المحترف ملتزم ولا يذهب للحفلات 37 دقيقة | أمريكا
محمد الشناوي تعليقا على هدف صنداونز: ما الاستفادة من شرح ما حدث؟ ساعة | الكرة الإفريقية
#السهرة_الرياضية – فتيات يتمردن على العادات والتقاليد في أفغانستان بممارسة الرياضة ساعة | رياضات أخرى
Gaming - الإعلان عن البدء في إعادة إنتاج لعبتي ماكس بين 1 و2 ساعة | Gamers
أسطورة ألمانيا: تتويج ميسي بالكرة الذهبية مهزلة ساعة | الكرة الأوروبية
لاوتارو: هذا قراري بشأن الانتقال لريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
إنبي يعلن تمديد تعاقده مع أحمد العجوز 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا