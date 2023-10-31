نادي بالستينو يدعو الجماهير لمسيرة من أجل فلسطين

دعا نادي بالستينو التشيلي جماهيره وجميع المتعاطفين مع فلسطين لمسيرة من أجل إيصال أصواتهم للعالم.

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" -تويتر- سابقا الرسالة وتحديد المسيرة يوم 4 نوفمبر المقبل.

وقال النادي: "نحن ندعو المشجعين والمتعاطفين للانضمام إلى المسيرة العائلية من أجل فلسطين".

وأردف "فلنرفع أصواتنا ولا نعتاد ما تعيشه غزة، اليوم أكثر من أي وقت مضى".

Invitamos a hinchas y simpatizantes a sumarse a la Marcha Familiar por Palestina. Saquemos la voz y no normalicemos lo que vive Gaza. Hoy más que nunca, junto a #TodoUnPueblo 🇵🇸 🗓️ Sábado 4 de noviembre ⏰ 11:00 hrs. 📍 Centro GAM, Santiago •Convoca: Coordinadora por Palestina pic.twitter.com/n70p05Dado — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) October 31, 2023

نادي بالستينو هو ناد تم إنشائه عن طريق بعض المهاجرين الفلسطينيين في تشيلي.

ويتميز شعار النادي وزيه بأعلام دولة فلسطين.

ويعتبر أهم لاعب في تاريخ النادي هو لويس خيمينيز الذي سبق وأن لعب مع إنتر ميلان من 2007 إلى 2010.

وخرج اللاعب التشيلي المعتزل في تلك الفترة إلى عدة إعارات.

ويعتبر أصول خيمينيز فلسطينية وحصل على الجنسية رسميا في عام 2013.

ويحتل بالتسينو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التشيلي برصيد 42 نقطة.

ويبتعد عن المتصدر كوبريسال بفارق 10 نقاط إذ رصيده 52 نقطة.