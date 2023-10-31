نادي بالستينو يدعو الجماهير لمسيرة من أجل فلسطين

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 17:27

كتب : FilGoal

بالستينو التشيلي

دعا نادي بالستينو التشيلي جماهيره وجميع المتعاطفين مع فلسطين لمسيرة من أجل إيصال أصواتهم للعالم.

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" -تويتر- سابقا الرسالة وتحديد المسيرة يوم 4 نوفمبر المقبل.

وقال النادي: "نحن ندعو المشجعين والمتعاطفين للانضمام إلى المسيرة العائلية من أجل فلسطين".

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وأردف "فلنرفع أصواتنا ولا نعتاد ما تعيشه غزة، اليوم أكثر من أي وقت مضى".

نادي بالستينو هو ناد تم إنشائه عن طريق بعض المهاجرين الفلسطينيين في تشيلي.

ويتميز شعار النادي وزيه بأعلام دولة فلسطين.

ويعتبر أهم لاعب في تاريخ النادي هو لويس خيمينيز الذي سبق وأن لعب مع إنتر ميلان من 2007 إلى 2010.

وخرج اللاعب التشيلي المعتزل في تلك الفترة إلى عدة إعارات.

ويعتبر أصول خيمينيز فلسطينية وحصل على الجنسية رسميا في عام 2013.

ويحتل بالتسينو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التشيلي برصيد 42 نقطة.

ويبتعد عن المتصدر كوبريسال بفارق 10 نقاط إذ رصيده 52 نقطة.

تشيلي إنتر ميلان خيمينيز بالستينو فلسطين
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